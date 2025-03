Un solo sguardo, la spiegazione del finale: il passato traumatico di Greta la raggiunge

Il thriller di Netflix Un solo sguardo, basato sull’omonimo romanzo bestseller di Harlan Coben, ha debuttato il 5 marzo 2025. La serie segue la storia di Greta Remiewska (interpretata da Maria Debska), che scopre una vecchia foto di suo marito insieme ad altre persone, scattata 15 anni prima. Questo ritrovamento dà il via a una serie di eventi misteriosi e riporta alla luce un trauma del passato.

Dopo una vacanza in famiglia, Greta sviluppa alcune fotografie e ne trova una che non riconosce. Nell’immagine, suo marito Jacek (Cezary Lukaszevicz) è ritratto accanto a una ragazza il cui volto è stato cancellato e ad altri sconosciuti. La foto riporta alla mente le bugie di Jacek e i ricordi di Greta legati a un concerto avvenuto 15 anni prima, in cui molte persone persero la vita a causa di un incendio e di una fuga di massa. Greta è sopravvissuta, ma ha sempre represso quel trauma.

Powered by

Dopo aver visto la foto, Jacek scompare. Greta inizia così a indagare sulla sua sparizione e scopre numerosi segreti, tra cui la vera identità di suo marito e chi si cela dietro questi eventi tragici.

Un solo sguardo: chi ha rapito Jacek e qual è la sua vera identità?

Man mano che Greta approfondisce il mistero legato alla fotografia, la prima grande sorpresa riguarda la vera identità di Jacek. L’immagine suggerisce che tutti i misteri collegati all’indagine attuale siano legati a un concerto del 2009, a cui parteciparono tutte le persone ritratte nella foto, inclusa Greta.

Si scopre che Jacek, Alex, la ragazza nella foto e Szymon facevano parte di una band chiamata LAAD. Durante quel concerto, Jacek ebbe una violenta discussione con il cantante del gruppo, Jimmy, accusandolo di avergli rubato la canzone Un solo sguardo. Durante la rissa, Jacek viene colpito con un oggetto appuntito e muore sul colpo.

Per poter riscuotere i diritti d’autore del brano, sua sorella Sandra chiede a Szymon di fingersi Jacek. Così, per 15 anni, Szymon vive con una falsa identità. Tuttavia, quando trova la fotografia, decide di confessare tutto a sua moglie Greta. Prima che possa farlo, però, viene rapito e picchiato dagli uomini di Sandra, che non vuole che il segreto venga rivelato.

Un solo sguardo: Sandra è la mente dietro tutto

Alla fine si scopre che Sandra, la sorella di Jacek, che inizialmente si era spacciata per un’avvocatessa, è la vera responsabile di tutto. Dopo la morte del fratello, che lei stessa ha provocato per ottenere i diritti della canzone, Sandra organizza l’incendio doloso durante il concerto, causando la fuga disperata della folla e la morte di numerose persone.

È anche lei a orchestrare il rapimento di Szymon, quando quest’ultimo decide di dire la verità a Greta. I suoi uomini lo picchiano brutalmente, e Szymon muore in ospedale a causa di un arresto cardiaco. Alla fine, Sandra viene incriminata per tutti i crimini commessi nel tentativo di impossessarsi del denaro del fratello e viene arrestata.

Altre rivelazioni in Un solo sguardo

Alla fine della serie, il procuratore Borys Gajewicz, padre di Alex, rivela di essere stato lui a mettere la fotografia nella busta di Greta. Il suo scopo era scoprire chi avesse ucciso sua figlia.

In precedenza, aveva contattato Greta dicendole di aver ricevuto la stessa foto e di essere convinto che sua figlia fosse stata assassinata. Le sue supposizioni vengono confermate quando un sicario di nome Marek lo chiama e confessa di aver ucciso Alex.

Dopo che tutti i misteri vengono risolti e Greta riesce a ricordare il trauma che aveva represso, le torna in mente un ultimo dettaglio cruciale: è stata lei a scattare la fotografia che ritrae Jacek, Alex, Szymon e gli altri.