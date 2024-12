Dopo il primo e il secondo episodio della terza stagione di What If…?, il terzo ci offre un primo emozionante sguardo a come potrebbe essere un team-up tra Red Guardian e il Soldato d’Inverno nel MCU, prima di vederli effettivamente insieme sul grande schermo in Thunderbolts* nel 2025. Ambientato in una realtà in cui Alexei Shostakov è scontento del suo incarico sotto copertura negli Stati Uniti, come visto in Black Widow, egli decide invece di infrangere il protocollo e unire le forze con il Soldato d’Inverno di Bucky Barnes durante una delle sue missioni più oscure. Il risultato è un’emozionante alleanza tra i due agenti russi (con un sorprendente colpo di scena finale).

In questo episodio, infatti, Red Guardian impedisce al Soldato d’Inverno di uccidere Howard e Maria Stark nel 1991. La cosa crea una nuova linea temporale in cui Alexei e Bucky diventano dei fuggitivi in fuga dalle forze dell’ordine (e dallo SHIELD). Tenendo conto di ciò, ecco un riassunto del nuovo episodio, la spiegazione del finale in relazione all’interno MCU e i più grandi Easter egg e riferimenti che si ritrovano in questo episodio di What If…?.

Recap della trama di What If… ?, 3×03: E se… Red Guardian avesse fermato il Soldato d’Inverno?

Nel 1991, Red Guardian non è soddisfatto del suo imminente incarico sotto copertura da parte del Generale Dreykov di servire come analista di dati, così si imbarca segretamente su un aereo per unire le forze con Bucky dopo aver saputo dell’imminente missione del Soldato d’Inverno grazie alle informazioni di una spia russa incorporata negli Stati Uniti di nome Rook. Red Guardian arriva appena in tempo per impedire a Bucky di uccidere gli Stark, volendo che i testimoni incutano timore nei cuori degli americani in nome della superiorità russa. Le forze dell’ordine iniziano ad arrivare, trasformando Bucky e Alexei in fuggitivi senza alcuna possibilità di estrazione da parte della Stanza Rossa.

Credendo che Rook li aiuterà a fuggire dagli Stati Uniti, il Guardiano Rosso e il Soldato d’Inverno si dirigono verso Las Vegas, eludendo la polizia e il Goliath di Bill Foster. Ricucendosi, Red Guardian aiuta il Soldato d’Inverno a recuperare un unico ricordo del suo passato come Bucky Barnes. In seguito, però, Barnes riceve da Dreykov l’ordine segreto di eliminare Alexei. Arrivati a Las Vegas, Bucky e Alexei scoprono che Rook non è altro che Obidiah Stane, che ha semplicemente venduto informazioni in cambio dell’uccisione degli Stark da parte dell’HYDRA e dei russi. Dopo che il Soldato d’Inverno ha ucciso Stane, il duo combatte brevemente contro Goliath prima di essere messo alle strette dall’HYDRA.

Il finale di What If…? 3×03 anticipa un’importante rivelazione per il MCU

Credendo che Rook fosse un vero eroe russo che combatteva per la rivoluzione contro il capitalismo, Alexei è sconvolto nell’apprendere alla fine del terzo episodio di What If… ?, che Stane non è altro che un vero e proprio “maiale capitalista” americano, che cercava solo il proprio interesse personale. Tuttavia, la rivelazione aiuta sia il Guardiano Rosso che il Soldato d’Inverno a rivoltarsi contro i loro responsabili e generali, portando alla loro ultima sfida nel finale dell’episodio. Tuttavia, c’è da chiedersi cosa possa significare questo finale per il MCU.

L’unica vera differenza stabilita in questo episodio rispetto alla linea temporale principale del MCU è Alexei che impedisce l’omicidio degli Stark. Di conseguenza, è logico che il ruolo di Stane dietro le informazioni dell’Hydra sugli Stark e su dove si sarebbero trovati il 16 dicembre 1991 sia vero anche su Terra-616. Se è così, questo rende l’omicidio degli Stark e il primo cattivo del MCU ancora più oscuro con la rivelazione che Stane ha orchestrato l’omicidio dei genitori di Tony Stark anni prima di ingaggiare i Dieci Anelli per far fuori Tony stesso, come si è visto in Iron Man del 2008.

Tutti gli easter egg e riferimenti nell’episodio 3×03 di What If…?

Anche nel terzo episodio della terza stagione di What If…? ci sono alcuni riferimenti al MCU e alla cultura pop piuttosto interessanti.