Violent Night 2 riceve un entusiasmante aggiornamento

Una notte violenta e silenziosa 2 (Violent Night 2) riceve un interessante aggiornamento della sceneggiatura da parte degli sceneggiatori, a due anni dall’uscita dell’action-comedy Santa del produttore di John Wick. L’uscita di Una notte violenta e silenziosa 2 (Violent Night 2) è stata confermata per gennaio 2023, non molto tempo dopo il successo del primo film nelle sale. Il film originale ha ottenuto 76,6 milioni di dollari a fronte di un budget di 20 milioni, giustificando la continuazione del Babbo Natale di David Harbour che si scontra violentemente con criminali e figure nefaste che minacciano persone innocenti durante le feste. Il film è stato prodotto dalla 87North Productions, casa di produzione di John Wick, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Pat Casey e Josh Miller.

Parlando con ScreenRant di Sonic the Hedgehog 3, Casey e Miller hanno fornito un aggiornamento su Una notte violenta e silenziosa 2 (Violent Night 2), affermando che la prima bozza della loro sceneggiatura è quasi pronta. Gli autori hanno spiegato che, non appena le interviste per il loro ultimo film saranno terminate, si metteranno al lavoro sul sequel dell’action-comedy natalizia. Sebbene non abbiano fornito alcuna data di produzione o di uscita, hanno espresso entusiasmo per lo sviluppo del nuovo film. Scoprite cosa hanno detto Casey e Miller qui sotto:

Josh Miller: Stiamo cercando di realizzare una bozza, quindi siamo a buon punto. È un po’ fastidioso che Sonic 3 esca in concomitanza con la nostra scadenza, ma credo che sia un problema di champagne. [Ride]

Pat Casey: Sì, non appena avremo finito le interviste di stamattina, torneremo subito nelle miniere di sale di Violent Night 2, ma credo che sarà molto divertente. Vorrei avere una data da annunciare, ma non ce l’abbiamo ancora. Ma tutti vogliono davvero iniziare, quindi speriamo di avere presto informazioni più concrete. Ma al momento è un po’ difficile programmare David Harbour, perché è molto impegnato con altri mega franchise giganti che, purtroppo, sembrano avere la priorità sulla nostra programmazione, per qualche inspiegabile motivo.

Cosa significa la dichiarazione di Casey & Miller per Violent Night 2

La produzione del sequel procede ancora a gonfie vele

Una notte violenta e silenziosa (Violent Night) si concludeva con Babbo Natale che ritrovava la gioia di consegnare i regali, dopo aver difeso Trudy (Leah Brady) e la sua famiglia da Scrooge (John Leguizamo) e dai suoi uomini. Il sequel vedrà probabilmente Harbour riprendere il suo ruolo, mentre il regista originale Tommy Wirkola ha dichiarato che la signora Claus e gli elfi potrebbero essere dei fattori nella storia. Anche se non si sa nulla di concreto sulla direzione che prenderà il sequel, le dichiarazioni di Casey e Miller indicano che è in cantiere un seguito divertente, che riflette la stessa azione e commedia dell’originale.

Anche il cast di Una notte violenta e silenziosa (Violent Night) potrebbe cambiare, a parte il protagonista, poiché sembra improbabile che la famiglia Lightstone venga presa di nuovo di mira. Invece, qualsiasi minaccia Santa affronterà sarà probabilmente del tutto unica, contribuendo a differenziare il sequel dal suo predecessore. Tuttavia, a prescindere dalla minaccia che si troverà ad affrontare, il film continuerà a riproporre la stessa violenza ad alto numero di ottani degli altri film della 87North Productions, ottimizzando le scene d’azione per riflettere le aspettative tipiche dei film prodotti dallo studio.