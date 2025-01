Whiskey on the Rocks, la storia vera dietro alla serie su Disney+

Whiskey on the Rocks è una miniserie satirica svedese che debutterà su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ in alcuni Paesi il 22 gennaio 2025. La serie, diretta da Björn Stein, è basata su una storia di Jonas Jonasson e scritta da Henrik Jansson-Schweizer. Co-prodotta da SVT e The Walt Disney Company Nordic & Baltic, la serie drammatizza un incidente realmente accaduto nel 1981, quando il sottomarino sovietico U-137 si incagliò nelle acque svedesi, dando luogo a uno stallo diplomatico di 11 giorni che mise alla prova la neutralità della Svezia durante la Guerra Fredda.

Mescolando umorismo e dramma, la serie esplora i temi del potere, della diplomazia e delle relazioni internazionali, catturando sia l’assurdità che la tensione di quel periodo storico. Con il suo approccio unico, Whiskey on the Rocks riflette su eventi storici che risuonano ancora oggi nelle dinamiche globali moderne.

“Un primo ministro svedese che era un allevatore di pecore e non sapeva parlare una parola di inglese”, ha spiegato Schweizer, svelando gli elementi straordinari che hanno ispirato la miniserie.

Come riportato da Deadline il 20 gennaio 2025, la serie si basa sull’incidente reale del sottomarino sovietico U-137, arenatosi nelle acque svedesi nel 1981. L’evento scatenò una crisi diplomatica che portò le relazioni tra Est e Ovest a un punto critico. La possibilità di un’escalation nucleare rese l’episodio particolarmente allarmante. Tuttavia, il team creativo ha scelto di affrontare questa storia con un approccio satirico, combinando umorismo e dramma per raccontare uno dei momenti più tesi dell’era della Guerra Fredda.

In un’intervista esclusiva a Deadline, Jonas Jonasson ha dichiarato: “Whiskey on the Rocks scherza su qualcosa di così serio come trovarsi alle soglie di una terza guerra mondiale. Ed è assolutamente la cosa giusta da fare, perché il mondo ha bisogno di più umorismo e autoconsapevolezza, non meno.” La serie si basa su una storia di Jonasson, già noto per il bestseller L’uomo di cent’anni che saltò dalla finestra e scomparve.

Jonasson ha inoltre descritto l’evento come “tanto reale quanto surreale”, ricordando l’impatto che ebbe sul mondo durante i dieci giorni di tensione dell’ottobre 1981: “Avevo 20 anni all’epoca e ricordo come un’intera nazione e mezzo mondo abbiano trattenuto il fiato per 10 giorni interi.”

La serie stabilisce il suo tono satirico fin dal primo episodio. Due pescatori svedesi osservano con incredulità un gigantesco sottomarino straniero incagliato lungo la costa, riflettendo sulla situazione con pacata ironia.

Parallelamente, le scene si spostano su Ronald Reagan, rappresentato mentre indossa un cappello da cowboy e si esercita a sparare a bersagli con il volto di Leonid Brezhnev. Dall’altro lato, il leader sovietico viene mostrato mentre abusa di vodka, spesso perdendo il filo delle sue conversazioni.

Per il ruolo di Ronald Reagan, i produttori hanno scelto l’attore britannico Mark Noble, a causa degli scioperi degli attori negli Stati Uniti. Per i personaggi russi, il cast include attori lituani, con Stasys Jakstas nei panni di Brezhnev.

Inizialmente pensata come un dramma, la serie ha virato verso la satira dopo che il produttore Patrick Nebout e lo sceneggiatore Henrik Jansson-Schweizer hanno riflettuto sugli aspetti quasi surreali dell’incidente. “Abbiamo Brezhnev, che era senile e alcolizzato, Ronald Reagan, un presidente ancora inesperto, e un sottomarino incagliato a pochi passi dalla più grande base navale svedese. Il primo ministro svedese era un allevatore di pecore che non sapeva parlare inglese. Come si poteva non fare satira su tutto questo?” ha spiegato Jansson-Schweizer.

Secondo Deadline, Whiskey on the Rocks ha già debuttato su SVT durante il periodo natalizio, registrando un notevole successo di pubblico. La serie in sei episodi uscirà su Disney+ nella regione EMEA il 22 gennaio 2025 e su Hulu negli Stati Uniti.

Diretta da Björn Stein, la miniserie combina satira politica e sfumature drammatiche. Nel cast figurano Rolf Lassgård nel ruolo del primo ministro svedese Thorbjörn Fälldin, Mark Noble come Ronald Reagan e Stasys Jakstas nei panni di Leonid Brezhnev. Pur esplorando temi complessi come diplomazia, potere e politica globale, Whiskey on the Rocks mantiene un approccio non di parte, bilanciando umorismo e tensione drammatica per rendere accessibili eventi storici complessi e riflettere sulle sfide globali contemporanee.