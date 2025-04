Your Friends & Neighbors – stagione 2: conferma, cast e tutto quello che sappiamo

Apple TV+ prende la storia base di Robin Hood e la stravolge in Your Friends & Neighbors, una commedia nera che ha già ottenuto una seconda stagione. Creata per il piccolo schermo da Jonathan Tropper e in uscita nel 2025, la serie racconta la storia di Andrew “Coop” Cooper (Jon Hamm), un finanziere appena disoccupato che inizia a derubare i suoi ricchi vicini per continuare a condurre la sua vita agiata. Ricca di colpi di scena umoristici e scioccanti, Your Friends & Neighbors (la nostra recensione) usa la commedia per mettere alla berlina le divisioni di classe in un modo mai esplorato prima.

Sostenuto dalla performance tipicamente affabile della star Jon Hamm, il cast di Your Friends & Neighbors è proprio il tipo di ensemble stellare per cui Apple TV+ è diventata famosa. La spirale discendente di Coop verso il furto è trattata con arguzia tagliente, ma la serie non disumanizza i suoi personaggi. Oltre al concetto di base del “rubare ai ricchi”, la serie ha già rivelato che le cose prenderanno una piega più oscura con il progredire della prima stagione. Fortunatamente, Apple TV+ non ha abbandonato la serie e ha già rinnovato Your Friends & Neighbors per una seconda stagione.

Ultime notizie sulla seconda stagione di Your Friends & Neighbors

Rivelati i dettagli delle riprese della seconda stagione

Sebbene la serie non abbia ancora completato la sua prima stagione, le ultime notizie arrivano sotto forma di un aggiornamento sulla produzione della seconda stagione di Your Friends & Neighbors. Il creatore Jonathan Tropper ha parlato candidamente del processo di creazione della seconda stagione e ha detto che “siamo molto avanti” nella stesura delle sceneggiature della seconda stagione. Pur non potendo fornire una data per l’inizio delle riprese, Tropper ha detto che sarà “spaventosamente presto”.

Tropper ha anche dedicato un po’ di tempo a riflettere sulle lezioni apprese nella prima stagione e su come queste saranno applicate alla seconda. Come spesso accade con le commedie, Tropper ha detto che “potremmo aver trovato alcuni punti in cui è necessario migliorare un po’ il tono”. Il tono è fondamentale in una commedia dark come Your Friend & Neighbors, e con Tropper che punta a limare gli ultimi dettagli nella seconda stagione, la serie potrebbe in qualche modo diventare ancora più spiritosa e dark man mano che la storia va avanti.

Leggi il commento completo di Tropper qui:

Siamo molto avanti. Abbiamo già scritto otto sceneggiature e contiamo di iniziare la produzione molto presto, spaventosamente presto. In termini di lezioni apprese, penso che abbiamo capito dove dobbiamo salvaguardare il tono della serie e quanto dobbiamo stare attenti a non esagerare con la comicità o con il dramma, mantenendo quella linea molto delicata che stiamo seguendo tra commedia drammatica e dramma comico, che mette i personaggi al primo posto. E penso che in post-produzione potremmo aver trovato alcuni punti in cui è necessario pulire un po’ il tono, ed è proprio questo che terremo d’occhio.

La seconda stagione di Your Friends & Neighbors è confermata

Apple TV+ ha rinnovato la serie prima della premiere della prima stagione

Apple TV+ non ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso riguardo alla seconda stagione di Your Friends & Neighbors, poiché la piattaforma di streaming ha rinnovato la serie prima ancora che la prima stagione facesse il suo debutto. Questo voto di fiducia è un buon segno per il futuro della serie, e potrebbe essere che la seconda stagione non sarà l’ultima. Le prime reazioni della critica alla prima stagione sembrano aver dato ragione alla scommessa di Apple TV+, ma solo il tempo dirà se Your Friends & Neighbors raggiungerà gli ascolti che Apple si aspetta.

I lavori potrebbero iniziare nell’estate del 2025, con l’obiettivo di una uscita all’inizio del 2026.

Con il rinnovo ormai deciso, sono già iniziati i lavori per portare la seconda stagione di Your Friends & Neighbors sul piccolo schermo. Nell’aprile 2025, il creatore Jon Tropper ha dichiarato che la produzione era “spaventosamente vicina”, anche se non è stata ancora annunciata una data di inizio precisa. Tuttavia, i lavori potrebbero iniziare nell’estate del 2025, con l’obiettivo di una release all’inizio del 2026. Apple TV+ potrebbe essere intenzionata a rilasciare la seconda stagione circa un anno dopo la prima, ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

La prima stagione di Your Friends & Neighbors è stata trasmessa l’11 aprile 2025.

Dettagli sul cast della seconda stagione di Your Friends & Neighbors

Jon Hamm tornerà insieme a nuovi volti nella seconda stagione

Con il mistero del cadavere che aleggia sulla prima stagione, è molto probabile che uno dei personaggi principali non ne uscirà vivo. Tuttavia, la maggior parte del cast dovrebbe tornare per la seconda stagione, in particolare Jon Hamm nei panni dell’ipocrita ladro Andrew “Coop” Cooper. Ad affiancarlo ci saranno probabilmente Amanda Peet nel ruolo dell’ex moglie di Coop, Mel, Isabel Gravitt nel ruolo di Tori e Donovan Colan nel ruolo di Hunter, i figli di Coop e Mel. Inoltre, Olivia Munn tornerà probabilmente nei panni di Samantha “Sam” Levitt, l’amante occasionale di Coop.

Sebbene non si conoscano ancora tutti i dettagli, il cast della seconda stagione si è già ampliato con l’aggiunta di James Marsden (Paradise) in un ruolo fisso (via Deadline). Si ritiene che il personaggio di Marsden sia ricco e avrà una relazione con Samantha, interpretata da Olivia Munn. Il casting di Marsden indica anche che presto si uniranno altri nuovi membri del cast, ma non sono stati ancora annunciati altri nomi.

Dettagli sulla trama della seconda stagione di Your Friends & Neighbors

La serie di crimini di Cooper continua nella seconda stagione

Sebbene i dettagli sulla serie originale Apple TV+ rimarranno sconosciuti ancora per qualche tempo, il rinnovo della seconda stagione di Your Friends & Neighbors conferma praticamente che la serie di crimini di Coop non finirà nella prima stagione. La presenza del cadavere nel primo episodio implica che le cose prenderanno una piega più oscura, ma probabilmente il mistero non sarà svelato fino alla fine della prima stagione. La seconda stagione potrebbe vedere un peggioramento della situazione, con Coop disposto a tutto pur di mantenere il suo segreto, oppure potrebbe dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Se Coop venisse catturato, la seconda stagione potrebbe seguirlo durante il processo e esplorare il trattamento riservato alla classe benestante. Dato che Cooper ruba ad altre persone ricche, è possibile che il sistema giudiziario voglia punirlo severamente per aver preso di mira i ricchi. Anche il personaggio di James Marsden, ancora senza nome, avrà un ruolo nella trama di Sam, anche se non è chiaro come questo si svilupperà nella seconda stagione di Your Friends & Neighbors.