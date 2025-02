Sex/Life: la terza stagione riceve una risposta speranzosa nonostante la cancellazione da parte di Netflix

La star di Sex/Life Sarah Shahi è ancora fiduciosa sul futuro della serie, anche dopo la cancellazione da parte di Netflix. La serie è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2021 e ha ottenuto rapidamente una seconda stagione, ma ha suscitato rapidamente polemiche. Shahi (Billie) ha sottolineato che non avrebbe mai avuto l’opportunità di lavorare di nuovo con la piattaforma dopo aver criticato pubblicamente Netflix. Non era sola nelle sue critiche, poiché la serie ha ricevuto recensioni negative. La serie è stata cancellata poco dopo che lei ha condiviso i suoi commenti, ponendo fine alla sua eredità.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Shahi ha espresso che lei “adorerebbe” tornare per un’altra stagione. Con Brad e Billie ancora all’inizio della loro storia, spera di continuare la loro storia romantica. Anche se Netflix potrebbe non essere disposta ad approvare altri episodi, spera che un’altra piattaforma ascolti i suoi commenti e approvi un seguito. Ecco la sua citazione completa:

Mi piacerebbe molto farlo. Soprattutto per come è finita la seconda stagione, in cui, in un certo senso, sono proprio all’inizio della storia di Brad e Billie. Quindi, se qualcuno è in ascolto e vorrebbe provarci, sarei più che disponibile.

Cosa significano i commenti di Shahi per la terza stagione di Sex/Life

Shahi aveva previsto che non avrebbe più lavorato con Netflix. Aveva criticato la sceneggiatura, definendola “piena di espedienti” e “impegnativa” e sostenendo che Brad (Adam Demos) meritava un ruolo più importante. Era una critica giusta, poiché la sua posizione nella serie era stata notevolmente ridimensionata nella seconda stagione. La sua opinione era stata condivisa dagli spettatori, il che aveva portato a una forte prima visione che poi era andata gradualmente scemando. La serie è stata lanciata al secondo posto nelle classifiche di Netflix ed è scomparsa completamente nel giro di un mese. A causa del suo potenziale limitato, Netflix ha cancellato la terza stagione di Sex/Life.

Nonostante le sue critiche, tuttavia, questi commenti più recenti sono la prova che la sorprendente reazione di Shahi non è mai stata del tutto negativa. Lei rimane fedele alla serie e desidera solo vederla migliorare. Considerando che la serie ha ottenuto un punteggio del 40% sul Tomatometer e del 53% sul Popcornmeter su Rotten Tomatoes, non aveva tutti i torti a pensare che fosse necessario un cambiamento. Il pubblico e la critica erano disperati per la qualità della serie. Se la terza stagione è in arrivo, deve assolutamente migliorare, ma questa prospettiva rimane improbabile.