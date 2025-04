Aaron Pierre si è assicurato il ruolo in Lanterns grazie al suo provino, non a Rebel Ridge

Il casting di Aaron Pierre per il ruolo di John Stewart nella prossima serie Lanterns della HBO ha suscitato speculazioni in merito ai fattori decisivi che hanno influenzato la scelta della rete, in particolare su cosa abbia più peso: le performance precedenti o le dinamiche del provino?

Alla domanda se Rebel Ridge abbia avuto un ruolo fondamentale nell’ottenimento del ruolo di John Stewart da parte di Pierre, James Hawes (Operazione Vendetta, Slow Horses), regista dell’episodio pilota e del secondo episodio, ha offerto una prospettiva sfumata.

Durante il periodo di casting dello scorso settembre, Pierre sarebbe stato preso in considerazione insieme a una serie di altri attori, tra cui Damson Idris (F1), Stephan James (21 Bridges), Sope Dirisu (Slow Horses), Kelvin Harrison Jr. (Chevalier) e Toheeb Jimoh (Ted Lasso). In una dichiarazione a The Hollywood Reporter, Hawes ha dichiarato che l’audizione di Pierre si è rivelata alla fine convincente, ottenendo il consenso dell’intero team di casting.

“Onestamente, penso che l’abbia fatto in modo totalmente individuale nella stanza. Con alcuni casting basati sulla sintonia e simili, sembrava proprio che avrebbe interpretato il ruolo. Ha una presenza magnifica. È così potente, così cool, così discreto”, ha elogiato Haes riguardo all’audizione di Pierre. “Ancora una volta, volevo che questo mondo fosse radicato, e sebbene ci siano limiti nel dare un senso di radicamento ai personaggi in una serie su Lanterna Verde, lo sono. Questo è un mondo in cui accettiamo l’esistenza delle Lanterne Verdi e degli alieni. Quindi il resto è interpretato in modo diretto e nel mondo come lo conosciamo noi.”

Per quanto riguarda la sua impressione di James Gunn, Peter Safran e il resto dei dirigenti dei DC Studios, Hawes ha dichiarato che non hanno fatto altro che lavorare con loro in modo piacevole durante il suo periodo sul progetto. “Beh, posso solo dirti, per esperienza personale, che è stato fonte di ispirazione, di supporto e davvero emozionante. Ne saprò di più tra qualche mese, ma al momento [Lanterns] mi è sembrato una vera e propria esplosione di energia creativa.”

Di cosa parla Lanterns?

L’attesa serie Lanterns, parte del rinnovato Universo DC guidato da Gunn e Safran, seguirà le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart mentre indagano su un misterioso omicidio legato a una cospirazione più ampia e sconvolgente. La serie della HBO è descritta come una storia “alla True Detective” che mescola intrighi cosmici con un tono di ispirazione noir. Con una durata di otto episodi, Lanterns promette di introdurre una versione fresca e dinamica degli amati eroi intergalattici della DC.

Kyle Chandler e Aaron Pierre sono stati confermati per Lanterns e saranno i protagonisti della serie, rispettivamente nei panni di Hal Jordan e John Stewart, segnando il loro attesissimo debutto nell’Universo DC. Tra gli altri membri del cast finora confermati figurano anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Nathan Fillion, Jasmine Cephas Jones, Ulrich Thomsen e Poorna Jagannathan. In quanto progetto cardine del rinnovato DCU, Lanterns dovrebbe collegarsi direttamente ad archi narrativi più ampi, pur offrendo una narrazione autonoma e incentrata sui personaggi. Con la sua attenzione al mistero, al dramma e alla mitologia cosmica della DC, Lanterns è destinata a diventare un capitolo fondamentale dell’Universo DC in evoluzione.