Suits L.A. – stagione 2 si farà? tutto quello che sappiamo

Suits L.A. è stato oggetto di un nuovo reportage dopo le deludenti prestazioni della serie finora. Spin-off del successo USA Network Suits, la serie ha debuttato su NBC nel febbraio 2025, ma finora ha deluso le aspettative. Il cast di Suits LA vede Stephen Amell nel ruolo di Ted Black, il cui studio legale rappresenta potenti clienti di Los Angeles, mentre affronta anche drammi personali e professionali. La serie è stata creata da Aaron Korsh, il creatore di Suits, e ha visto la partecipazione di alcuni personaggi storici.

Secondo Deadline, un nuovo rapporto di NBC rivela che il network sta considerando di rinnovare Suits: L.A. per la seconda stagione, nonostante faccia fatica a ottenere buoni ascolti. Il franchise è considerato importante per NBCUniversal e il network ha già investito molto impegno e denaro nel marketing; questo, insieme a un piccolo aumento degli ascolti, potrebbe essere sufficiente per dare il via libera alla seconda stagione.

Cosa significa per la seconda stagione di Suits LA

Anche se gli ascolti non sono stati eccezionali per Suits L.A., sembra che lo show stia iniziando a trovare la sua strada e a crescere come entità a sé stante. Anche se ci sarà sempre un legame con lo show madre, è importante che Suits LA sia in grado di espandersi da sola e prosperare come uno show che non dipende da Suits. Non c’è dubbio che la prima stagione di Suits L.A. sia stata un po’ un’incognita, ma la serie sta iniziando a trovare la sua voce e sembra che le cose stiano andando nella giusta direzione.

È possibile che la NBCUniversal abbia visto abbastanza da dare il via libera alla seconda stagione di Suits LA, ma probabilmente ci saranno dei cambiamenti nella storia e forse più apparizioni dei personaggi storici.

La rete è chiaramente disposta a dare alla serie il tempo di evolvere il tono e il ritmo e trovare una simbiosi con Suits. Ovviamente, il passaggio da New York a Los Angeles è un cambiamento importante e molte nuove serie hanno bisogno di una stagione per trovare la loro dimensione prima di poter crescere e distinguersi, e questo potrebbe benissimo essere il caso.

Dopo il successo a sorpresa di Suits in streaming, Suits LA è arrivato per colmare il vuoto lasciato dalla cancellazione dello show originale, ma lo spinoff di Los Angeles si è guadagnato una seconda stagione? Derivato dalla serie originale già citata, andata in onda dal 2011 al 2019, Suits LA segue il potente avvocato di Los Angeles Ted Black (Stephen Amell) mentre cerca di costruire il suo impero legale nella Città degli Angeli. Sviluppatosi rapidamente nel corso del 2024, lo spinoff si è materializzato in un lampo e spera di catturare la stessa essenza che ha reso così popolare l’originale della USA Network.

Invece di un revival di Suits, la NBC ha deciso di esplorare lo stesso universo, ma con una serie di nuovi personaggi. Spostando la serie sulla costa opposta, Suits LA ha la possibilità di impostare il proprio tono e dare al legal drama un’atmosfera unica che non si trova nel classico degli anni 2010. Questo non vuol dire che Suits LA sia totalmente separata dal suo predecessore, e Gabriel Macht nel ruolo di Harvey Specter è presente anche nello spinoff. Resta da vedere se Suits LA possa reggersi da sola, e la prima stagione è cruciale per il suo successo futuro.

La seconda stagione di Suits LA non è confermata

Anche se la serie originale ha trovato una seconda vita come successo da binge-watching, non c’è alcuna garanzia che Suits LA avrà successo con lo stesso pubblico. Uno dei motivi principali per cui Suits ha avuto tanto successo negli ultimi anni è che è una serie affidabile e coerente, con 9 stagioni che gli spettatori possono guardare in sottofondo senza un coinvolgimento troppo attivo. Anche se questo può essere positivo per i servizi di streaming come Netflix, probabilmente non si rifletterà sugli ascolti della NBC. Senza 9 stagioni da guardare in un colpo solo, quel pubblico probabilmente salterà Suits LA per ora.

Poiché Suits LA debutta così tardi nella stagione 2024-2025, potrebbe trarre vantaggio dalla scarsa concorrenza.

Ciò che ne risulta è una serie che debutterà e dovrà guadagnarsi il suo pubblico in modo naturale, con un piccolo aiuto da parte dei fan che ricordano l’originale terminato cinque anni fa. Con le prime recensioni scarse o nella migliore delle ipotesi mediocri, Suits LA non sta avendo il miglior inizio possibile. Tuttavia, con il progredire della prima stagione, potrebbe attirare più spettatori quando le programmazioni autunnali delle principali reti inizieranno a concludere le rispettive stagioni. Poiché Suits LA debutta così tardi nella stagione 2024-2025, potrebbe trarre vantaggio dalla scarsa concorrenza.

La prima stagione di Suits LA è iniziata il 23 febbraio 2025.

Dettagli del cast della seconda stagione di Suits LA

Se Suits LA ha qualche possibilità di diventare un successo come il suo predecessore, dovrà costruire un cast avvincente e interessante. Per farlo, lo spinoff dovrà riportare in scena i suoi attori principali e il cast della seconda stagione di Suits LA dovrà assomigliare molto a quello della prima stagione. Si prevede che Stephen Amell tornerà nei panni della forza trainante del suo studio, Ted Black, e Amell ha il carisma per portare avanti uno show televisivo per anni. Ad affiancarlo ci sarà Josh McDermitt nei panni dell’altra metà di Black Lane Law, Stuart Lane.

A completare il cast principale, Lex Scott Davis interpreta il ruolo dell’avvocato di successo Erica Rollins, che probabilmente tornerà nella seconda stagione mentre continua a cercare di fare carriera. Nel frattempo, il protetto di Ted è interpretato da Bryan Greenberg, e si prevede che Rick Dodson continuerà a recitare nella serie. Nella prima stagione ci sono una serie di personaggi secondari, ma non è chiaro quanti di loro diventeranno fissi. Inoltre, Suits LA ha già utilizzato una serie di guest star, e questa tendenza continuerà nella seconda stagione.