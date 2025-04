Operazione Vendetta: intervista a Rami Malek e Rachel Brosnahan

Rami Malek e Rachel Brosnahan sono i protagonisti di Operazione Vendetta, il film 20th Century Studios al cinema dal 10 aprile. Ecco la nostra intervista ai due attori:

Operazione Vendetta è il nuovo film che vede protagonisti il premio Oscar Rami Malek (Bohemian Rhapsody) e il candidato all’Oscar Laurence Fishburne (Tina – What’s Love Got to Do with It). Il thriller di spionaggio ricco di azione uscirà nelle sale italiane il 10 aprile 2025. Charlie Heller (Malek) è un brillante ma profondamente introverso decodificatore della CIA che lavora in un ufficio nel seminterrato del quartier generale di Langley e la cui vita viene sconvolta quando sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico a Londra.

Quando i suoi supervisori si rifiutano di agire, l’uomo prende in mano la situazione e si imbarca in un pericoloso viaggio intorno al mondo per rintracciare i responsabili, usando la sua intelligenza come arma principale per sfuggire ai suoi inseguitori e vendicare la moglie.

Il cast del film include anche Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani e Laurence Fishburne. Operazione Vendetta è diretto da James Hawes. La sceneggiatura è di Ken Nolan e Gary Spinelli, ed è basata sul romanzo di Robert Littell. Il film è prodotto da Hutch Parker, p.g.a., Dan Wilson, p.g.a., Rami Malek, Joel B. Michaels, con JJ Hook come produttore esecutivo. Operazione Vendetta sarà disponibile nelle sale italiane dal 10 aprile 2025.