Agatha All Along: Il boss della Marvel Television parla del potenziale per una seconda stagione

Agatha All Along è stato il seguito di WandaVision, che ha spostato i riflettori da Scarlet Witch e Visiione per concentrarsi sulla Agatha Harkness di Kathryn Hahn. Tuttavia, la rivelazione che “Teen” era in realtà Billy Maximoff è stato un colpo di scena importante e la serie si è conclusa con il fantasma di Wiccan e Agatha che si mettono alla ricerca di suo fratello, Tommy. Abbiamo sentito in più occasioni che Agatha All Along era stata pensata come una stagione unica, ma se non è prevista una seconda stagione, quando e dove continuerà la storia di Billy e Tommy?

L’imminente serie Vision è una possibilità interessante, anche se non sembra proprio la soluzione giusta. Parlando con Entertainment Weekly, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione dei Marvel Studios, si è espresso sulle probabilità di continuare la storia di Agatha All Along con una seconda stagione. “Penso che ci sia un potenziale di serie lineare”, ha spiegato il dirigente. “Una serie come Agatha, per me, è basata su un concetto. Sì, una seconda stagione è sicuramente qualcosa che vorremmo fare, ma non affrettiamo i tempi. Cerchiamo di avere l’idea giusta e poi realizziamola”.

Powered by

Quando gli è stato fatto notare che la star Patti LuPone ha recentemente dichiarato che la showrunner Jac Schaeffer ha scartato l’idea di una seconda stagione di Agatha All Along, Winderbaum ha risposto: “So solo che Patti è incredibile. La sua interpretazione in quella serie è semplicemente incredibile. Quella serie è una delle cose che preferisco in assoluto e di cui ho fatto parte”. “E la chimica del cast e di Jac nel ruolo di showrunner è stata davvero magica. Scusate, è smielato, ma lo è stato davvero”.

Da Agatha All Along a Hawkeye, le serie che potrebbero avere una seconda stagione

Winderbaum ha poi indicato Hawkeye come un’altra serie con il potenziale per tornare. La prima serie di episodi è stata trasmessa nel dicembre 2021 (prima dell’incidente di Jeremy Renner con lo spazzaneve) e da allora abbiamo saputo che una seconda stagione ruoterebbe intorno a Clint Barton e Kate Bishop che combattono contro il fratello del Vendicatore, Trickshot. “Hawkeye è un’altra serie di cui si sente la possibilità di fare una seconda stagione perché è Natale, perché sono Clint e Kat”, ha detto.

“Si può rivisitare in qualsiasi momento, e stiamo cercando delle opportunità per farlo. Ma mentre sviluppiamo le cose per il futuro, penso che saranno progettate per essere più stagioni, avere più di uno schema e poter essere rilasciate annualmente”. Il momento potrebbe essere passato per un altro Hawkeye, anche se ci aspettiamo che Clint e Kate abbiano dei ruoli di supporto decenti sia in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. A parte questo, sembra che la giovane Occhio di Falco sia destinata a Champions, la versione del MCU dei Giovani Vendicatori.