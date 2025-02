Che Dio ci aiuti 8: dal 27 febbraio la nuova stagione

Da giovedì 27 febbraio arriva in prima serata su Rai1 per dieci prime serate Che Dio ci aiuti 8. Novità è la parola chiave per l’ottava stagione, tra new entry e graditi inattesi ritorni, Suor Azzurra si troverà di fronte a una nuova sfida: trasferirsi a Roma e impedire la chiusura della casa-famiglia La Casa del Sorriso.

Le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi, nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, e di occuparsi delle ragazze ospiti della casa-famiglia nella Capitale che non solo rischia la chiusura, ma ha bisogno della sua energia e del suo cuore. Ad affidarle questo compito è proprio Suor Angela. Dovrà aiutare e sostenere il fin troppo puntiglioso direttore della struttura, Lorenzo Riva, stimato psichiatra sulla quarantina e padre di due figli: Pietro e Giulia. La giovane suora sbaglia, si confonde, combina disastri e continua ad essere segretamente innamorata delle sue borse… Ma ha una luce negli occhi, e quella luce la trasmette alle ragazze che hanno la fortuna di incontrarla: Cristina, sedicenne incinta, Olly che ha perso il papà a sei anni e da quel momento ha sempre vissuto in casa-famiglia. E infine Melody che fugge da un compagno violento.

Che Dio ci aiuti 8 è diretta da Francesco Vicario. Nel cast al fianco di Francesca Chillemi, nel ruolo dell’ormai amatissima Suor Azzurra, troviamo Giovanni Scifoni (Lorenzo Riva), Bianca Panconi (Melody), Ambrosia Caldarelli (Cristina Vanzini), Tommaso Donadoni (Pietro Riva), Ludovica Ciaschetti (Olly),Giulio Maria Corso (Avvocato Corrado Proietti) e Gaia Bella (Giulia Riva).