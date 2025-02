Captain America: Brave New World, il regista condivide il destino alternativo di Hulk Rosso

Nei momenti finali di Captain America: Brave New World (qui la nostra recensione), Hulk Rosso ritorna alla sua forma umana come Presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross e viene successivamente imprigionato nel Raft. Tuttavia, dopo aver preso atto delle sue azioni passate, Ross si ricongiunge finalmente con la figlia separata, Betty. Secondo una recente fuga di notizie, il film si sarebbe originariamente dovuto concludere con la convinzione che il Presidente fosse morto. Tuttavia, una scena post-credits avrebbe poi rivelato che Hulk Rosso è ancora in libertà e vegliava su Betty.

Parlando con Variety, al regista del film Julius Onah è stato chiesto a se Ross fosse mai effettivamente morto in una versione precedente del film. “Non c’è mai stata una versione in cui è morto esplicitamente, ma sicuramente ci sono state versioni in cui forse il pubblico non sapeva quale fosse il suo destino dopo quello che succede verso la fine del film”, ha confermato. “Ma credo che si stia introducendo un personaggio così amato dai fan e, come tutti sappiamo, non è molto facile per un Hulk morire”.

Alla domanda se i Marvel Studios abbiano mai preso in considerazione l’idea di rivelare l’identità dei Vicepresidenti – dopo tutto, ora sono loro il Comandante in Capo del MCU – Onah ha fatto finta di niente. “Queste conversazioni avvengono di tanto in tanto. Ma quando si racconta una storia come questa, non si vuole lanciare 900 personaggi al pubblico. Alla fine abbiamo deciso di non approfondire l’argomento. Non era troppo pertinente al modo in cui questa storia veniva raccontata da un punto di vista emotivo e tematico”.

Per quanto riguarda la possibilità che la loro identità sia mai stata decisa ufficialmente, il regista ha riso e ha detto: “Vediamo come andrà a finire man mano che avanziamo in questo folle universo del MCU”. Di certo, si tratta di un nuovo mistero che prima o poi dovrà essere svelato, un po’ come l’identità del nuovo proprietario della Stark Tower. Dettagli apparentemente di secondo piano, ma che possono invece significativamente far cambiare gli equilibri di potere all’interno del MCU.

Cos’altro è cambiato in Captain America: Brave New World?

Il destino di Hulk Rosso non è però l’unica cosa che è cambiata: Onah ha anche rivelato che la Betty Ross di Liv Tyler doveva apparire “prima nel film”. Tuttavia, ha precisato: “Per me era molto, molto importante che arrivasse alla fine del film, perché bisogna pensare a ciò di cui Ross viene privato”. “Lui vuole disperatamente riallacciare i rapporti con la figlia, quindi tenerla fuori dalla storia, farla essere una presenza che aleggia ai margini del film, avrebbe reso più forte il senso di nostalgia che Ross provava”, ha concluso il regista.

Sfortunatamente, a Onah non è stato chiesto nulla sulla scena del funerale che Tyler e Anthony Mackie hanno girato, anche se possiamo ricostruire abbastanza per capire che probabilmente doveva essere l’addio di Ross in una versione precedente della storia. Se Ross è contenuto nel Raft, c’è sempre la possibilità di farlo evadere e combattere a fianco dei Vendicatori, o addirittura contro di loro. Si dice che Harrison Ford abbia già firmato per tornare e solo il tempo ci dirà se per Avengers: Doomsday o per il tanto vociferato World War Hulk.