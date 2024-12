Blade Runner 2099, la serie con Hunter Schafer e Michelle Yeoh termina la produzione

Le riprese di Blade Runner 2099 si sono svolte negli ultimi sei mesi in alcune località di Praga e Belfast, e Prime Video ha ora annunciato che le riprese principali della serie sequel di fantascienza sono terminate.

Non è stata annunciata una data ufficiale per la première, e lo streamer ha semplicemente dichiarato che la serie è “in arrivo su Prime Video”.

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) e Hunter Schafer (Cuckoo, Euphoria) interpreteranno i ruoli di co-protagonisti.

Cosa sappiamo su Blade Runner 2099?

“Nella Los Angeles del 2099, Cora (Hunter Schafer) ha vissuto tutta la sua vita in fuga, un camaleonte costretto ad adottare numerose identità. Per assicurare un futuro stabile al fratello, assume un’ultima identità ed è costretta a collaborare con Olwen (Michelle Yeoh), una Blade Runner che sta affrontando la fine della sua vita. I due vengono coinvolti in una cospirazione sempre più vasta che rappresenta una minaccia esistenziale per una città che sta lottando per rinascere”.

Il regista di Shōgun Jonathan van Tulleken ha diretto e prodotto esecutivamente i primi due episodi. Ha sostituito Jeremy Podeswa, che originariamente avrebbe dovuto dirigere la serie prima di essere costretto a rinunciare a causa di un conflitto di programmazione.

Amazon Studios e Alcon Entertainment stanno sviluppando il progetto, con il regista del classico sci-fi originale, Sir Ridley Scott, a bordo come produttore esecutivo. Silka Luisa (Shining Girls) sarà la showrunner.

“L’originale Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei più grandi e influenti film di fantascienza di tutti i tempi, e siamo entusiasti di presentare Blade Runner 2099 ai nostri clienti globali di Prime Video”, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile di Amazon Studios per la televisione globale, in una dichiarazione rilasciata al momento dell’annuncio della serie. “Siamo onorati di poter presentare questa continuazione del franchise di Blade Runner e siamo certi che, grazie alla collaborazione con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la bravissima Silka Luisa, Blade Runner 2099 manterrà l’intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori”.

I co-CEO e co-fondatori di Alcon Andrew Kosove e Broderick Johnson hanno aggiunto: “Il pubblico ha scoperto per la prima volta la brillante visione di Ridley Scott per Blade Runner 40 anni fa e da allora è diventato uno dei film di fantascienza più influenti di tutti i tempi. Il seguito di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, è diventato uno dei sequel meglio recensiti di tutti i tempi”.

Con un salto temporale così lungo tra questa serie e Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, è altamente improbabile che Harrison Ford riprenda il ruolo di Rick Deckard. Ryan Gosling è una possibilità, anche se il suo personaggio di replicante, l’Agente K, sembra essere morto nei momenti finali del sequel del 2017.

Questo non significa che non possa tornare, naturalmente, ma sembra improbabile visto che questa serie si concentrerà su un cast di personaggi nuovi di zecca con legami minori con i film.