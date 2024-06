Ahsoka: Hayden Christensen avrà un ruolo ricorrente nella seconda stagione?

Nella prima stagione di Ahsoka i fan di Star Wars hanno goduto di molte sorprese, incluso il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker. È apparso nel Mondo tra i Mondi (dove abbiamo appreso che i Jedi erano più combattuti che mai), come uno dei suoi ologrammi di addestramento della sua ex Padawan più avanti nella serie, e infine sotto forma di un Fantasma della Forza.

Gli ultimi minuti della prima stagione hanno dato l’idea che Anakin potesse essere una guida per Ahsoka Tano e Sabine Wren su Peridea nella seconda stagione. Da allora sono circolate teorie sui legami suoi e di Ahsoka Tano con gli dei Mortis.

Come riportato per la prima volta su SFFGazette.com, una voce condivisa da @MyTimeToShineH conferma i piani per l’apparizione di Anakin nella stagione 2 di Ahsoka, anche se questa volta in un ruolo molto più ampio. Questa notizia sarà sicuramente accolta con favore, in particolare perché i fan di Star Wars hanno accolto con grande affetto Christensen da quando ha ripreso il ruolo di Darth Vader in Obi-Wan Kenobi.

Non ci sono altri dettagli oltre a questo, ma riprendere Anakin dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi promette di essere affascinante. La sua presenza su Peridea potrebbe anche spiegare perché non stava guidando suo figlio, Luke, nella trilogia del sequel.

Cosa sappiamo su Ahsoka

La prima stagione di Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson nel ruolo dell’ex Cavaliere Jedi, Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Hera Syndulla, Eman Esfandi nel ruolo di Ezra Bridger, Lars Mikkelsen nel ruolo del Grand’Ammiraglio Thrawn, Ivanna Sakhno nel ruolo di Shin Hati, Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll, Wes Chatham nel ruolo del Capitano Enoch, Diana Lee Inosanto nel ruolo di Morgan Elsbeth, David Tennant nel ruolo della voce di Huyang e altri ancora.

Ahsoka, che è disponibile su Disney+, vedeva Rosario Dawson nei panni del Jedi preferito dai fan, che sta cercando di salvare la galassia dal Grande Ammiraglio Thrawn, una nuova minaccia dopo la caduta dell’Impero Galattico. Dawson ha portato Ahsoka Tano per la prima volta in live-action nella seconda stagione di The Mandalorian ed è apparso anche in The Book of Boba Fett.

Ahsoka è stata scritta e prodotta da Dave Filoni, noto per il suo lavoro sulle serie animate di Star Wars The Clone Wars e Rebels, molto amate dai fan. Ambientata nella stessa linea temporale di The Mandalorian, la prima stagione ruota attorno alla ricerca della Jedi titolare attraverso la galassia, mentre indaga su una minaccia emergente dopo la caduta dell’Impero.