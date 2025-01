Ahsoka: Rory McCann prende il posto di Ray Stevenson

I fan di Star Wars si chiedevano se avremmo potuto rivedere Baylan Skoll nella galassia lontana lontana nonostante la scomparsa dell’attore Ray Stevenson, e ora abbiamo la conferma che il personaggio tornerà per la seconda stagione di Ahsoka.

Segnalato per la prima volta da Jeff Sneider e poi confermato da THR, l’attore scozzese Rory McCann, meglio conosciuto per aver interpretato Il Mastino nella serie HBO Game of Thrones, è pronto a interpretare Skoll nella seconda stagione della serie Disney+ Star Wars. Il finale della prima stagione di Ahsoka, “The Jedi, The Witch, And The Warlord”, purtroppo è servito come un addio al defunto attore, ma i fan erano fiduciosi che il suo personaggio non sarebbe tornato in futuro.

L’attore irlandese, scomparso a maggio poco prima del suo 58° compleanno, ha interpretato il malvagio ex Jedi, e nel finale di stagione lo vediamo in piedi sulle rovine di una scultura grande quanto una montagna degli dei Mortis.

Un sostituto per Ray Stevenson in Ahsoka

Skoll non ha avuto una parte importante negli eventi dell’episodio conclusivo, ma Stevenson avrebbe senza dubbio ripreso il ruolo a un certo punto. Considerando quanto importante sembrerebbe essere il suo personaggio per la storia in corso, non sorprende che la parte sia stata rielaborata.

McCann è apparso di recente in Gladiatore II, e i suoi crediti precedenti includono Hot Fuzz di Edgar Wright, xXx: Return of Xander Cage, Jumanji: The Next Level, la serie TV Knuckles per Paramount+ e la serie animata Transformers: EarthSpark.