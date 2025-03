Vin Diesel fornisce un misterioso aggiornamento sulla saga di Fast & Furious

Il franchise di Fast & Furious riceve un nuovo aggiornamento da Vin Diesel, il quale sembra annunciare che è in lavorazione un “precursore” di Fast and Furious 11. Dopo l’uscita del primo capitolo del franchise nel 2001, il Dominic Toretto di Diesel è tornato in quasi dieci sequel e cortometraggi. Il personaggio è poi stato visto di recente in Fast X del 2023 contro il Dante di Jason Momoa, e da allora è stato confermato che l’undicesimo capitolo è in lavorazione e dovrebbe uscire nel 2026, portando potenzialmente alla fine dell’intera saga.

Ora Diesel ha condiviso su Instagram una nuova immagine di se stesso con l’attrice di Letty, Michelle Rodriguez, lasciando intendere che un altro progetto di Fast & Furious potrebbe arrivare prima di Fast and Furious 11. Diesel paragona il progetto a Los Bandoleros, il cortometraggio da lui diretto nel 2009, e lo definisce un “precursore”, rivelando anche che lo studio gli ha anche chiesto di tornare a dirigere. Sebbene non condivida i dettagli della storia, lascia intendere che vorrebbe girarlo in un luogo “veramente esotico”, citando le location del deserto mediorientale utilizzate per le riprese di Fast & Furious 7 (2015).

“Mi viene in mente quel momento critico del franchise di Fast, quando avevamo appena terminato il quarto film…” – scrive Vin Diesel – Lo studio mi chiese di dirigere un precursore della saga, per spiegare dove era stato Dom tra il primo e il quarto film. Si chiamava Los Bandoleros. Ora, a distanza di tanti anni, mi è stato chiesto di nuovo di dirigere il precursore, il finale. Dato che ora è la saga di tutto il mondo, sono stato incoraggiato a girare in un altro posto, veramente esotico… Uno dei luoghi in cui abbiamo avuto la fortuna di girare per Fast 7 è stato il Medio Oriente. Alla fine è stato il nostro film più globale, con un incasso di poco inferiore ai due miliardi di dollari. Il mio unico rimpianto è che non siamo mai riusciti a girare nel deserto“.

Cosa significa il post di Vin Diesel per Fast and Furious

Il post di Vin Diesel solleva ovviamente diverse domande. Los Bandoleros dura circa 20 minuti ed è stato incluso nel Blu-ray di Fast & Furious – Solo parti originali (2009). Il film aiutava a spiegare cosa stava facendo Dom tra gli eventi del primo e del quarto film, raccontando la sua pianificazione di un furto di carburante nella Repubblica Dominicana. I cortometraggi direct-to-video che fungono da prequel ai grandi blockbuster non sono più molto comuni, tuttavia, e non è chiaro se questo “precursore” adotterà la stessa strategia di distribuzione di Los Bandoleros o se verrà invece rilasciato direttamente su YouTube.

La seconda grande domanda è su cosa verterà questo progetto precursore. La storia di Dom dopo il finale di Fast X, infatti, sarà apparentemente risolta in Fast and Furious 11. Vale la pena notare, tuttavia, che Diesel ha usato il termine “finale” per riferirsi non solo al film finale, ma all’intero gruppo di Fast X e Fast and Furious 11. Questo significa che un “precursore del finale” potrebbe essere in realtà un prequel del decimo film, magari spiegando cosa stava facendo Luke Hobbs (Dwayne Johnson) prima della sua apparizione a sorpresa nella scena post-credits dell’ultimo film attualmente visto in sala.