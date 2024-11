Alien: Pianeta Terra, il teaser e la keyart della serie!

Disney+ ha diffuso il teaser e la key art della serie originale FX Alien: Pianeta Terra, creata da Noah Hawley, che debutterà nel 2025 in esclusiva su Disney+ in Italia.

Nella serie horror fantascientifica Alien: Pianeta Terra, quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Mentre i membri della squadra di soccorso cercano i sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatorie, molto più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Alla luce di questa nuova minaccia, l’equipaggio di ricercatori deve lottare per la sopravvivenza e ciò che decideranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare il pianeta Terra per come lo conoscono.

Il cast di Alien: Pianeta Terra

La serie, con protagonista Sydney Chandler, presenta un cast internazionale che comprende Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El.

La keyart di Alien: Pianeta Terra