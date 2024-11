Viaggio al centro della Terra: dal cast al sequel, tutte le curiosità sul film

I racconti d’avventura in luoghi inesplorati o appartenenti al mito hanno sempre avuto un grande fascino tanto in letteratura quanto al cinema. Sin dalle origini della settima arte, infatti, si è tentato di usare tale mezzo per portare lo spettatore in ambienti impossibili, e tra tutti il regista George Méliès è stato di certo il più celebre a far ciò, con i risultati più sorprendenti. A cento anni dai suoi film, la volontà di dar vita a questo tipo di avventure non è venuto meno, ma anzi si è nuovamente manifestato in un titolo come Viaggio al centro della Terra, diretto da Eric Brevig e interpretato da Brendan Fraser.

Liberamente ispirato al romanzo Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, il film è in realtà ambientato nel XXI secolo, mentre il romanzo di Verne si svolgeva invece nel XIX secolo. Già in precedenza quest’opera di Verne aveva ispirato alcuni lungometraggi per il cinema, il più celebre dei quali è quello del 1959. Con questo nuovo film si cercò però di ridare nuova linfa al racconto, sfruttando anche le nuove possibilità offerte dalla tecnologia 3D, che ha permesso di dar vita ad un’avventura ancor più immersiva.

Per gli appassionati di questo genere di film, si tratta dunque di un titolo da non perdere, contenente tutti gli elementi più apprezzati del genere d’avventura. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Viaggio al centro della Terra. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Viaggio al centro della Terra

Protagonista del film è il vulcanologo Trevor Anderson, il cui laboratorio al college di Boston rischia di chiudere in assenza di scoperte interessanti. Ad interrompere bruscamente le frustranti giornate dello scienziato è suo nipote Sean, che si trasferisce da lui per alcuni giorni. I due, impacciati, cercano di combattere la noia rovistando in una vecchia scatola appartenuta a Max, fratello di Trevor e padre di Sean, anch’egli ricercatore scientifico. Trovano così una copia del romanzo di Verne, che Max, prima di partire per una spedizione in Islanda che gli era stata fatale, aveva riempito di appunti.

Seguendo gli indizi del libro, che descrive minuziosamente il mondo sotterraneo, i due decidono di raggiungere l’isola e portare avanti la ricerca. Inizia così un’avventura straordinaria, in cui ad accompagnare i protagonisti è Hannah, un’affascinante guida di montagna che li aiuta ad estrarre l’ultimo sensore sismico piazzato da Max sulla cima di un vulcano. Per una serie di peripezie e sfortunati eventi, i tre si ritrovano catapultati negli inferi della Terra, tra paesaggi mai visti e creature irreali. Ma lo stupore lascia il posto alla paura quando i tre si accorgono che non sembra esserci via di uscita.

Il cast di attori e le location del film

Come anticipato, nel film si ritrova Brendan Fraser, già celebre per la trilogia di La mummia e qui alle prese con un nuovo franchise d’avventura. Il suo ruolo è ovviamente quello del vulcanologo Trevor Anderson. Nel ruolo di suo nipote Sean, invece, vi è Josh Hutcherson, mentre Anita Briem interpreta Hannah Asgeirsson. Jean Michel Paré interpreta Max Anderson, mentre Jane Wheeler è Elizabeth Anderson, rispettivamente padre e madre di Sean. Completano il cast Seth Meyers nel ruolo del professor Alan Kitzens e Giancarlo Caltabiano in quello di Leonard.

Per quanto riguarda le riprese, queste non si sono svolte in luoghi reali – tranne alcune per scene – bensì in studio, dove ambienti e creature sono state realizzate tramite computer graphics. Tale aspetto del film è stato realizzato dalla società canadese Meteor Studios, che ha dichiarato bancarotta subito dopo aver terminato la lavorazione di Viaggio al centro della Terra, lasciando i suoi dipendenti e freelance senza stipendio, dopo aver posticipato gli stipendi di tre mesi. Dopo una causa legale e l’intervento diretto di Brendan Fraser, l’ex personale Meteor si è accordato per il 70% di quanto dovuto.

Il sequel del film con Dwayne “The Rock” Johnson

Con Viaggio al centro della Terra l’intenzione era quella di dar vita ad un nuovo franchise cinematografico basato sui romanzi di Jules Verne. L’ultima scena del film pone infatti le basi per un potenziale seguito alla ricerca della città perduta di Atlantide. Tuttavia, nel 2009, venne annunciata la realizzazione di un seguito ispirato parzialmente a L’isola misteriosa. Intitolato Viaggio nell’isola misteriosa, questo film vede però subentrare accanto a Josh Hutcherson nel ruolo di Sean l’attore Dwayne Johnson, che interpreta il ruolo del nuovo compagno della madre del ragazzo.

Nell’agosto del 2014 venne poi annunciata la produzione di un terzo capitolo della serie, tratto dal libro di Verne Dalla Terra alla Luna (a cui infatti fa riferimento l’ultima scena di Viaggio nell’isola misteriosa), progetto però in seguito abbandonato a causa di complicazioni creative, quali difficoltà nella scrittura della sceneggiatura e i tanti impegni di Dwayne Johnson. Ad oggi, sono però ancora tanti i fan a sperare di poter vedere un terzo film, specialmente considerando che questo potrebbe riunire sul grande schermo Johnson e Brendan Fraser, già incrociatisi al tempo di La mummia – Il ritorno e ridimostratisi affetto in occasione della vittoria agli Oscar di Fraser.

Il trailer di Viaggio al centro della Terra e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Viaggio al centro della Terra grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un'ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 20 novembre alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.