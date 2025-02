Amy Adams si unisce a Javier Bardem in Cape Fear

Amy Adams è pronta per un ruolo da protagonista nella serie TV “Cape Fear” attualmente in lavorazione su Apple TV+. Adams si unisce a Javier Bardem nello show, che è stato acquisito per la serie da Apple a novembre con un ordine di 10 episodi. La serie è basata sia sul romanzo di John D. MacDonald “The Executioners“, che ha ispirato il film del 1962 di Gregory Peck della Universal Pictures “Cape Fear“, sia sull’acclamato remake del 1991 diretto da Martin Scorsese e interpretato da Robert De Niro e Nick Nolte.

Secondo la sinossi ufficiale, “Una tempesta sta arrivando per gli avvocati felicemente sposati Amanda (Adams) e Steve Bowden quando Max Cady (Bardem), un famigerato assassino del loro passato, esce di prigione”.

Powered by

Amy Adams è una delle attrici più celebrate del suo tempo, avendo ricevuto sei nomination agli Academy Award fino ad oggi. L’abbiamo vista di recente in Nightbitch, disponibile su Disney+, per il quale ha ricevuto una nomination ai Golden Globes.

Sia Amy Adams che Javier Bardem saranno produttori esecutivi oltre a recitare in “Cape Fear“. Nick Antosca sarà autore, produttore esecutivo e showrunner. Antosca è produttore esecutivo insieme ad Alex Hedlund sotto la loro bandiera Eat the Cat. Anche Steven Spielberg e Scorsese saranno produttori esecutivi. Spielberg sarà produttore esecutivo tramite Amblin Television insieme a Daryl Frank e Justin Falvey. UCP, dove Antosca e Eat the Cat hanno un accordo generale, produrrà.