Masters of the Universe: anche Morena Baccarin nel cast

Dopo la foto dietro le quinte di ieri delle star di Masters of the Universe Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Red, White & Royal Blue, The Idea of ​​You) e Camila Mendes (Riverdale) in fase di allenamento per i ruoli principali di He-Man e Teela, ora abbiamo alcune nuove notizie sul casting via Deadline.

La versione live-action della classica serie animata ha visto l’aggiunta di Morena Baccarin nel ruolo della Strega e Jóhannes Haukur Jóhannesson in quello di Malcolm, detto Fisto. Nel cartone animato, la Strega era la potente guardiana del Castello di Grayskull e poteva trasformarsi in un falco di nome Zoar. Fisto (sì, il tizio con il pugno di metallo che è fonte di infinite allusioni) ha iniziato come un cattivo prima di voltare le spalle a Skeletor e diventare un alleato di He-Man e lo abbiamo visto già nella foto di ieri dal set, in mezzo ai due protagonisti.

Baccarin ha recentemente ripreso il suo ruolo di Vanessa Carlyle in Deadpool e Wolverine, e vedremo Jóhannesson nel ruolo del cattivo Copperhead in Captain America: Brave New World.



Il cast di Masters of the Universe

Travis Knight, regista di Bumblebee, sta dirigendo il film sul più grande guerriero di Eternia e ha ingaggiato Sam C. Wilson (House of the Dragon) per il ruolo di Trap Jaw, Kojo Attah (The Beekeeper) per Tri-Klops e Hafthor Bjornsson (Game of Thrones) per Goat Man.

Il cast comprende Nicholas Galitzine nei panni di He-Man; Alison Brie (Promising Young Woman) nel ruolo del luogotenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes (Riverdale) nel ruolo della fidata compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba (Thor: Ragnarok) nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms; Morena Baccarin nel ruolo della Strega e Jóhannes Haukur Jóhannesson in quello di Malcolm, detto Fisto.

Sebbene i dettagli sulla trama non siano stati resi noti, sappiamo che il collaboratore di Knight in Wildwood, Chris Butler (ParaNorman), ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura. David Callaham e Aaron e Adam Neem si erano già occupati della sceneggiatura.

He-Man ha guadagnato una vasta popolarità grazie alla serie televisiva animata He-Man and the Masters of the Universe, andata in onda dal 1983 al 1985, che ha generato una vasta gamma di merchandising, fumetti e un seguito di culto. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.