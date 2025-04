Andor Stagione 2, secondo Tony Gilroy “senza Baby Yoda non ci sarebbe stato Andor”

Andor non è una tipica serie TV di Star Wars. Certo, è certamente il prequel di Rogue One: A Star Wars Story, ma è probabilmente diversa da qualsiasi altro progetto di Star Wars precedente. Un approccio narrativo lento e una maggiore attenzione al dramma e allo sviluppo dei personaggi si sono combinati per regalarci 12 episodi televisivi di grande valore nel 2022.

Mentre alcuni fan si sono affrettati a elogiare la superiorità di Andor su serie come The Mandalorian e The Book of Boba Fett, lo showrunner Tony Gilroy ha ammesso che gran parte del merito va alla serie che ha contribuito al lancio di Disney+ nel 2019.

Parlando con Empire (tramite SFFGazette.com), Gilroy ha condiviso la sua convinzione che Andor “non accadrà mai più“, nel senso che non ci sarà mai più un prodotto come questo, aggiungendo: “Non perché siamo così bravi, ma perché nessuno ricomincerà mai più uno show di questa portata, e lo girerà dal vivo, e avrà le risorse e la protezione per fare una cosa del genere”. “Kathy [Kennedy] ci ha protetti. Lucasfilm ci ha protetti. Bob Iger ci ha protetti. Il pubblico ci ha protetti. The Mandalorian ci ha protetti. Avevamo tutte queste persone là fuori che sostenevano la nostra opera”, ha spiegato Gilroy. “Il successo di The Mandalorian ci ha dato la piattaforma da cui partire”.

“Il loro successo è ciò che ha alimentato il tutto. Voglio dire, niente Baby Yoda, niente Andor. Seriamente. Non pensate che non lo sappiamo”, ha continuato. “Online, [le persone] cercano continuamente di creare una spaccatura tra noi, [Jon] Favreau e [Dave] Filoni”, dice Gilroy. “È orribile quello che dice la gente; è terribile. E la verità è che non avremmo una serie senza di loro. Ci hanno dato la forza per andare avanti.”

L’idea originale era che Andor sarebbe andata avanti per 5 stagioni. Tuttavia, quei piani, certamente ambiziosi, sono stati ridimensionati e la serie ora si concluderà dopo la prossima seconda serie di episodi.

Per quanto riguarda The Mandalorian, salterà lo streaming e andrà al cinema l’anno prossimo con The Mandalorian & Grogu. Guarda un nuovo promo e il programma completo delle uscite della seconda stagione di Andor qui sotto.

Andor Stagione 2, la serie thriller targata Lucasfilm nominata agli Emmy®, tornerà in Italia per la sua attesissima conclusione il 23 aprile. Per prepararsi alla nuova stagione, su YouTube sono disponibili dei contenuti speciali di Andor, tra cui un video del dietro le quinte della stagione 2 e un riassunto di 14 minuti della stagione 1.