Berlino: codice rosso, la nuova dramedy in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha annunciato che Berlino: codice rosso (precedentemente “KRANK Berlin”), il nuovo hospital drama in lingua tedesca co-creato dall’ex medico di pronto soccorso – diventato sceneggiatore – Samuel Jefferson e da Viktor Jakovleski, farà il suo debutto il 26 febbraio con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da un episodio settimanale fino al 9 aprile.

Berlino: codice rosso vede protagonisti Haley Louise Jones (“La mia prediletta”, “Paradise”) e Slavko Popadić (“Crooks”), affiancati da un cast che comprende Şafak Şengül (“Una mamma contro G. W. Bush”), Aram Tafreshian (“Dogs of Berlin”), Samirah Breuer (“Il Grifone”), Bernhard Schütz (“Barbari”) e Peter Lohmeyer (“I don’t work here”) e Benjamin Radjaipour (”Fidanzata in affitto”).

La trama di Berlino: codice rosso

Gestire un pronto soccorso caotico nell’ospedale più complicato e sovraffollato di Berlino non è un compito da poco per la giovane dottoressa Parker (Haley Louise Jones), che cerca un nuovo inizio nella grande città dopo l’implosione della sua vita privata a Monaco. Quando cerca di attuare le riforme necessarie, Parker si scontra con la resistenza del personale ospedaliero, sottopagato, mal equipaggiato e costantemente stremato, che sopravvive solo grazie a un’indispensabile dose di umorismo nero. Eppure, di fronte a un sistema sanitario sempre più spietato, questa squadra malconcia deve mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per salvare delle vite.

La serie è prodotta da Violet Pictures e Real Film Berlin per ZDFneo e Apple TV+, con Alexis von Wittgenstein (“Oktoberfest: birra e sangue”) di Violet Pictures e il nominato agli Emmy Henning Kamm (“Unorthodox”) di Real Film come produttori esecutivi. “Berlino: codice rosso” è diretto da Alex Schaad (“Skin Deep”) e Fabian Möhrke (“Eichwald MdB”). I diritti internazionali sono stati gestiti da Beta Film.