Masters of the Universe: le foto del costume di Teela dal set!

Nuove foto dal set di Masters of the Universe rivelano Camila Mendes nei panni di Teela. L’uscita del film è prevista per il 5 giugno 2026, distribuita da Amazon MGM Studios, segna il secondo adattamento cinematografico live-action del personaggio di He-Man. A Mendes nel cast principale si uniscono Nicholas Galitzine nei panni di He-Man, Alison Brie nei panni di Evil-Lyn e Idris Elba nei panni di Man-at-Arms.

In un post di Instagram condiviso da deuxmoi, le immagini del set londinese del film rivelano i costumi completi di Camila Mendes nei panni di Teela. Il post la vede impegnata nelle riprese di una sequenza d’azione insieme a Galitzine, i cui costumi sono già stati mostrati in precedenti immagini dal set. I due attori sono visti correre in quella che sembra essere una sequenza d’azione.

Il cast di Masters of the Universe

Travis Knight, regista di Bumblebee, sta dirigendo il film sul più grande guerriero di Eternia e ha ingaggiato Sam C. Wilson (House of the Dragon) per il ruolo di Trap Jaw, Kojo Attah (The Beekeeper) per Tri-Klops e Hafthor Bjornsson (Game of Thrones) per Goat Man.

Il cast comprende Nicholas Galitzine nei panni di He-Man; Alison Brie (Promising Young Woman) nel ruolo del luogotenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes (Riverdale) nel ruolo della fidata compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba (Thor: Ragnarok) nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms.

Sebbene i dettagli sulla trama non siano stati resi noti, sappiamo che il collaboratore di Knight in Wildwood, Chris Butler (ParaNorman), ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura. David Callaham e Aaron e Adam Neem si erano già occupati della sceneggiatura.

He-Man ha guadagnato una vasta popolarità grazie alla serie televisiva animata He-Man and the Masters of the Universe, andata in onda dal 1983 al 1985, che ha generato una vasta gamma di merchandising, fumetti e un seguito di culto. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.