Mentre The Bear (qui la recensione della seconda stagione) è attualmente in produzione per la terza stagione, alcune fonti hanno confermato a Variety che FX sta già preparando la quarta stagione, che sarà girata subito dopo la terza. Per quest’ultima si punta ad una première a giugno di quest’anno su Hulu, e nelle ultime settimane sono trapelate diverse foto del cast intento a girare a Chicago. Al momento non è chiaro se tale rinnovo può stare a significare che la quarta stagione di The Bear sarà anche l’ultima.

In ogni caso, la terza stagione di The Bear è pronta a cavalcare lo slancio della trionfale stagione dei premi, che ha visto Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach trionfare ai Primetime Emmy, dove il creatore Christopher Storer ha vinto anche il premio per la Migliore serie comedy, oltre che per la regia e la scrittura. White e Edebiri hanno vinto anche i Golden Globes e i SAG Awards, tra gli altri riconoscimenti ottenuti per la seconda stagione. C’è dunque molta attesa per la nuova stagione e i fan saranno certamente felici di sapere che c’è già altro all’orizzonte per questi personaggi.

LEGGI ANCHE: The Bear 3: Jeremy Allen White anticipa “Torneremo a cucinare di più”

Il cast di The Bear

The Bear è prodotto da Christopher Storer, Joanna Calo, Hiro Murai, Nate Matteson e Josh Senior. La serie è interpretata da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson e Matty Matheson. La seconda stagione ha inoltre introdotto nuovi personaggi interpretati da una schiera di ospiti all-star, tra cui Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Will Poulter, Olivia Colman, John Mulaney, Molly Gordon e Bob Odenkirk.

“L’ultima stagione ha seguito Carmen ‘Carmy’ Berzatto, Sydney Adamu e Richard ‘Richie’ Jerimovich mentre lavoravano per trasformare il loro lugubre locale di panini in un posto di livello superiore“, si legge nella logline. “Mentre riducono il ristorante all’osso, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione, ognuno costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro“.