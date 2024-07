Brendan Gleeson nel cast della serie Spider-Man Noir con un ruolo da villain [RUMOR]

All’inizio dell’anno abbiamo avuto la conferma che la Sony Pictures sta procedendo con una serie live-action di Spider-Man Noir per Amazon Prime Video, con Nicolas Cage (Ghost Rider, Dream Scenario) che interpreterà l’eroe dopo averlo doppiato in Spider-Man: Into The Spider-Verse. Ora, Daniel Richtman riporta che Brendan Gleeson (Harry Potter, Gli spiriti dell’isola) si sarebbe unito al cast come cattivo.

Al momento non c’è molto altro su cui basarsi, ma nei fumetti Noir affronta molteplici versioni ridisegnate di praticamente tutti i classici nemici di Spidey, tra cui Goblin, Avvoltoio, Electro e Doctor Octopus. Se questa notizia si rivelasse vera – e Richtman è stato molto preciso in questi ultimi tempi con gli scoop sul casting – è possibile aspettarsi presto una conferma da parte degli studios coinvolti.

Spider-Man Noir: tutto quello che sappiamo sulla serie

In precedenza è stato riferito che la serie, ancora senza titolo, seguirà un supereroe più anziano e provato nella New York degli anni Trenta. Persone a conoscenza del progetto hanno dichiarato che la serie sarà ambientata in un universo proprio e che il personaggio principale non sarà Peter Parker, il che significa che Cage interpreterebbe un altro Spider-Man. Lo show dunque potrebbe non reinventare il mondo di Peter con uno sfondo noir.

Dopo essere comparso in forma animata in Spider-Man: Un nuovo universo, questa sarà la prima volta che il personaggio verrà interpretato in un progetto live-action. Secondo la trama ufficiale, “Noir” racconterà la storia “di un investigatore privato anziano e sfortunato (Cage) nella New York degli anni ’30, costretto a fare i conti con la sua vita passata come unico e unico supereroe della città”.

“Espandere l’universo Marvel con ‘Noir’ è un’opportunità unica e speciale e siamo onorati di offrire questa serie ai nostri clienti Prime Video globali”, ha affermato Vernon Sanders, responsabile televisivo di Amazon MGM Studios. “Il talentuoso Nicolas Cage è la scelta ideale per il nostro nuovo supereroe e per un team di produttori esperto con Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal e l’incredibile team di Sony è impegnata ad espandere questo franchise nel modo più autentico”.

Oren Uziel sarà sceneggiatore e produttore esecutivo della serie, mentre i produttori di Spider-Man: Un nuovo universo, Phil Lord e Christopher Miller, e l’ex capo della Sony, Amy Pascal, saliranno a bordo come produttori esecutivi. Uziel è noto per aver scritto l’actioner romantico The Lost City, oltre a film come 22 Jump Street, Mortal Kombat e The Cloverfield Paradox. Ha anche scritto John Wick 4 e l’imminente adattamento del videogioco Borderlands.