The North Sea: la storia vera a cui si ispira il film

Un particolare filone di film è quello relativo ai disastri che avvengono in mare aperto. Che si tratti di sottomarini (e qui si possono fare esempi come Kursk o Black Sea), o di piattaforme petrolifere (Deepwater – Inferno sull’Oceano), questi film suscitano sempre un certo fascino per via del loro proporre vicende ai limiti in contesti lontani e difficilmente raggiungibili. In questo filone si può annoverare anche The North Sea, film norvegese del 2021 diretto da John Andreas Andersen.

Andersen aveva già realizzato un film catastrofico quale The Quake – Il terremoto del secolo, dimostrandosi capace di gestire un’opera di grande portata di questo tipo. Con The North Sea, però, pur mantenendo elementi drammatici di questo tipo, si concentra in particolare sull’elemento umano, sul dramma di quegli uomini e donne coinvolti in questo genere di eventi e sul coraggio con cui hanno saputo affrontarli. Si tratta dunque di un film emotivamente forte, con grandi colpi di scena e momenti di grande impatto.

Powered by

Un titolo decisamente da non perdere per gli appassionati del genere, che ritroveranno qui tutto ciò che si può desiderare da questa tipologia di film. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The North Sea. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera a cui si ispira. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The North Sea

Nel Mare del Nord, una piattaforma petrolifera crolla sulla costa norvegese e le cause sono attribuite a un cedimento del terreno. I ricercatori cercano di capire quello che sta accadendo e vengono convocati anche i ministri del petrolio e dell’energia per affrontare l’emergenza. Tra coloro che lavorano in quello che è considerato uno dei più grandi giacimenti petrolifero del mondo, ci sono anche Stian e Sofia, una coppia di fidanzata.

Mentre la situazione peggiora e gli operai vengono fatti evacuare, Stian si offre di andare a chiudere manualmente il pozzo perché non è possibile farlo dal centro-ricerche. Nel farlo, però, resta intrappolato nelle profondità del mare. Quando Sofia capisce che non sarà soccorso da nessuno, cercherà lei stessa, assieme al suo collega Arthur, di raggiungerlo per salvargli la vita.

Ad interpretare la principale protagonista del film, Sofia, vi è l’attrice Kristine Kujath Thorp, celebre anche per aver recitato in Sick of Myself, Ninjababy e La terra promessa. Accanto a lei, nel ruolo del compagno Stian, vi è invece l’attore Henrik Bjelland, mentre Rolf Kristian Larsen è Arthur. Recitano poi nel film Anders Baasmo nel ruolo di Ronny, Bjørn Floberg in quello di William Lie e Anneke von der Lippe in quello di Gunn.

La vera storia dietro il film

Come anticipato, il film si ispira a vicende realmente avvenute, non tanto per quanto riguarrda la parte di racconto dedicata a Sofia e Stian, bensì a quella relativa ai danni verificatisi alla piattaforma petrolifera. Un caso simile a quello mostrato dal suo lungometraggio si è infatti verificato negli anni Settanta, nel mari della Norvegia. Una piattaforma di estrazione petrolifera esplose, con terribili conseguenze sull’ambiente circostante.

Ogni giorno, tonnellate e tonnellate di liquido fuoriuscivano dai resti della piattaforma, ricoprendo in brevissimo tempo un’estensione enorme di mare. Per quanto riguarda il giacimento di petrolio del film, le vicende relative ad esso sembrano essere state ispirate dal Forties Oil Field, il secondo più grande giacimento petrolifero del Mare del Nord. È stato scoperto nel 1970 e ha prodotto per la prima volta petrolio nel 1975 sotto la proprietà di British Petroleum.

Infine, l’azienda Eelume, protagonista del film, esiste davvero e i suoi robot subacquei simili a serpenti sono prodotti reali. Attraverso il racconto di questi giacimenti e delle strutture che vi vengono costruite sopra, The North Sea punta dunque a dare un’idea di cosa voglia dire lavorare in una di queste piattaforme e quale pericolo esse possano rappresentare per l’ambiente e il benessere umano.

Il trailer di The North Sea e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di martedì 18 febbraio alle ore 21:20 sul canale Rai 4. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.