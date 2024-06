Bridgerton 4 potrebbe avere come protagonista un personaggio chiave dei libri

Collider ha appreso che Netflix sta effettuando il casting per un nuovo ruolo chiave di Bridgerton 4, l’attesissima quarta stagione di Bridgerton. Descritto come un ruolo ricorrente importante, il bando di casting è alla ricerca di un’attrice che interpreti “Emily”, un personaggio di età compresa tra i 24 e i 30 anni, descritto come coraggioso, dalle infinite risorse e con problemi a fidarsi degli altri.

“Emily è stata scritturata come una donna dell’Asia orientale. Il ruolo comporterà nudità e scene di natura sessuale, il che suggerisce che “Emily” potrebbe essere un nuovo interesse amoroso per uno dei fratelli Bridgerton. La showrunner Jess Brownell ha recentemente confermato che la quarta stagione sarà attesa per due anni e che la produzione della nuova stagione inizierà a breve, il che significa che potrebbe passare un po’ di tempo prima di scoprire chi sia davvero “Emily”.

Le serie e i film più popolari, come Bridgerton, usano spesso parole in codice per tenere nascosti i casting per i ruoli più importanti. Questo in parte per evitare che trapelino spoiler su future linee di trama. Ad esempio, Star Wars: Gli ultimi Jedi ha utilizzato il nome in codice “Space Bear” quando Rian Johnson ha iniziato le riprese del suo film di Guerre stellari. Poiché c’è un precedente nell’uso di nomi in codice, possiamo dedurre che “Emily” è un nome provvisorio.

A proposito di Bridgerton, la serie Netflix utilizza il nome in codice della produzione “Vauxhall”, che è sempre stato un nome in codice intelligente per il suo collegamento ai Vauxhall Gardens. Nel 1700, i giardini di Vauxhall erano famosi per ospitare balli pubblici in maschera. Per i lettori dei libri di Bridgerton, c’è un ballo in maschera all’inizio di Un’offerta da un gentiluomo in cui Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson nella serie Netflix, si innamora a prima vista. Alla fine della terza stagione, il ballo in maschera viene prefigurato dopo che Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) ne parla a un anno di distanza. Forse il nome in codice “Vauxhall” entrerà finalmente in gioco nella serie.

Il nuovo ruolo di Bridgerton potrebbe essere l’interesse amoroso di Benedict?

In base alla descrizione delle informazioni sul casting, tutti gli indizi sembrano suggerire che “Emily” potrebbe essere l’interesse amoroso principale del protagonista della prossima stagione, che si ipotizza possa essere Benedict Bridgerton. Se Benedict sarà il prossimo protagonista, si può ipotizzare che “Emily” possa essere il nome in codice del casting per Sophie Beckett, il suo interesse amoroso nella serie di libri di Bridgerton. La specificità di un’etnia dell’Asia orientale e la natura di un’importante parte ricorrente implicano che Bridgerton stia riprendendo ad accoppiare coppie di razza mista.

Bridgerton ha accoppiato quasi tutti i fratelli Bridgerton con persone di colore, come Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Hastings (Regé-Jean Page), Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley), e Francesa Bridgerton (Hannah Dodd) e John Stirling (Victor Alli), così come la futura compagna di Francesca, Michaela Stirling (Masali Baduza). L’eccezione è rappresentata da Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) nella terza stagione.

Va precisato che questa chiamata di casting per “Emily” non è una garanzia che si tratti dell’interesse amoroso di Benedict, Sophie Beckett. Potrebbe trattarsi di un personaggio completamente nuovo creato per l’adattamento di Netflix, così come Lord Debling (Sam Phillips) e Theo Sharpe (Callum Lynch) erano personaggi originali come pretendenti rispettivamente di Penelope ed Eloise.

Inoltre, dato che Benedict ha confermato di essere pansessuale, non c’è alcuna conferma che il suo interesse amoroso sarà femminile. Bridgerton ha sorpreso i suoi fan quando la serie ha introdotto Michaela Stirling, una versione genderbent del Michael Stirling dei libri; nella serie dei libri, Michael agisce come interesse amoroso per Francesca anni dopo la morte del marito John. Questo schema di modifica dell’interesse amoroso di un personaggio dei libri potrebbe continuare nella quarta stagione e oltre.

Come questo nuovo personaggio potrebbe continuare a espandere Bridgerton 4

Ciò che fa pensare che “Emily” possa essere Sophie Beckett è la descrizione del personaggio, che corrisponde a molte delle qualità di Sophie nei libri. In “Un’offerta da un gentiluomo”, Sophie è coraggiosa, intraprendente e, a volte, sfrontata quando Benedict la fa arrabbiare. È la versione Bridgerton di Cenerentola, una figlia bastarda di un conte maltrattata dalla matrigna che una notte esce di nascosto per partecipare al ballo in maschera dei Bridgerton. Dopo anni di abbandono, Sophie ha difficoltà a fidarsi delle persone ed è costretta a contare su se stessa. Travestita da “signora d’argento”, incontra Benedict e i due si innamorano a prima vista. I due si rincontrano poi in campagna, dove lui incontra Sophie così com’è, ma ancora molto presa dalla sua misteriosa dama d’argento.

Nelle ultime tre stagioni Bridgerton è stata elogiata per la sua inclusività nei confronti dei personaggi POC e LGBTQ+ che abitano questo mondo fittizio della Reggenza. Nonostante ciò, il mondo di Bridgerton è rimasto all’interno della bolla dell’alta società. Se “Emily” è davvero Sophie Beckett, allora potrebbe essere il personaggio che fornirà un commento prezioso sulle dinamiche di classe dal punto di vista della classe operaia. Inoltre, in Bridgerton non c’è mai stata un’attrice dell’Asia orientale in un ruolo importante; infatti, non c’è mai stata un’attrice dell’Asia orientale che abbia interpretato Cenerentola in un film o in una serie per il pubblico occidentale. Questa specifica chiamata di casting è la prova che le menti creative dietro Bridgerton stanno continuando a espandere la portata della serie per quanto riguarda la rappresentazione del genere regency romance.

L’attesa tra la terza e la quarta stagione di Bridgerton ha dato ai fan molto tempo per teorizzare e speculare. Possiamo aspettarci di ottenere maggiori risposte a breve, quando Bridgerton inizierà la produzione della quarta stagione. Mentre attendiamo la conferma del nuovo protagonista di Bridgerton 4 e di chi verrà scritturato per il ruolo di “Emily”, è lecito supporre che Bridgerton 4 si stia muovendo per dare alla prossima storia d’amore della stagione 4 lo stesso livello di cura e rappresentazione presente nelle stagioni precedenti. Restate sintonizzati su Cinefilos.it per gli ultimi aggiornamenti sulla quarta stagione di Bridgerton.