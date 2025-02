Hugh Grant non ha mai guardato Star Wars nonostante la sua imitazione di Jar Jar Binks in Heretic

Hugh Grant ha recentemente rivelato che, nonostante dia l’impressione di essere Jar Jar Binks nel film horror-thriller Heretic, appena uscito, in realtà non ha mai visto nessun film di Star Wars. Grant si addentra in un territorio più oscuro con Heretic della A24, dove interpreta un uomo eccentrico ma sinistro di nome Mr. Reed, con un debole per l’umorismo inquietante. Il film, scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, segue una coppia di missionari mormoni, interpretati da Sophia Thatcher e Chloe East, che si ritrovano in balia dei giochi mentali sempre più terrificanti di Mr. Reed.

In un’intervista con Entertainment Weekly, Grant ha ammesso di non aver mai visto nessun Star Wars film, per non parlare del primo prequel della serie, La minaccia fantasma, dove Jar Jar Binks ha fatto il suo controverso debutto nel 1999. Ecco cosa ha detto:

Uno dei miei segreti più inconfessabili è che non ho ancora visto un film di Star Wars. Nella mia infinita meticolosità, ho fatto delle ricerche e ne ho guardato un po’. Penso di averlo visto su YouTube.

Il co-sceneggiatore e regista Scott Beck ha aggiunto che l’imitazione di Jar Jar da parte di Grant era un esempio del suo approccio alla recitazione improvvisata:

Quello è stato un esempio di qualcosa che Hugh avrebbe voluto nascondere intenzionalmente finché la telecamera non avesse iniziato a girare, per non tradirsi. E ci sono così tanti momenti nel film in cui iniziavamo a girare una scena e lui seguiva semplicemente il copione per poi aggiungere una piccola parola o una punteggiatura. Era quel momento in cui era semplicemente vero e autentico, ma anche esilarante. Anche se appartiene a un genere più oscuro, la performance sembra realistica ma gioca anche sull’umorismo nero.

Che cosa significa l’imitazione di Jar Jar di Grant

Le stranezze dell’attore danno un tocco comico e oscuro

Il monologo del signor Reed sul terrore della religione organizzata ha utilizzato diversi riferimenti alla cultura popolare nel discutere i due personaggi di Heretic sulle loro convinzioni, incluso il gioco da tavolo Monopoli. A un certo punto, parlando dell’irrazionalità delle figure messianiche, chiede alle sorelle: “Riuscite a immaginare che tra migliaia di anni la gente accetterà Jar Jar come figura religiosa significativa?” E infine dà la sua imitazione con “Scusate!”

L’imitazione di Jar Jar Binks da parte di Grant è un’aggiunta sorprendente a Heretic, un film intriso di ombre claustrofobiche e terrore esistenziale. Anche se il signor Reed è una figura che inizialmente appare innocua ma è un rapitore minaccioso, Grant sintetizza i suoi istinti comici con un’intensità inquietante, conferendo un tocco interessante al personaggio.

In un’altra interpretazione da cattivo per Hugh Grant, l’imitazione di Jar Jar aggiunge un tocco imprevedibile, mettendo in mostra il mix inquietante di eccentricità e malizia del signor Reed. Come ha detto il regista Beck, l’imitazione sottolinea la capacità di Grant di portare momenti imprevedibili e di umorismo nero in un ruolo profondamente radicato nella suspense e nell’orrore.