Chicago Fire: l’uscita di Jesse Spencer dalla serie suscita emozioni

L’uscita di Jesse Spencer da Chicago Fire cambia le carte in tavola e uno dei protagonisti della serie rivela nuovi dettagli commoventi. Nell’ottobre 2021 è stato annunciato che Spencer avrebbe lasciato il franchise One Chicago della NBC nei panni di Matthew Casey. Si è trattato di un cambiamento significativo per la serie poliziesca, dato che Spencer era uno dei membri del cast originale apparso nel primissimo episodio.

Spencer, che ha debuttato nel ruolo di Billy Kennedy nella soap opera australiana Neighbours, è poi tornato in Chicago Fire come guest star. Ma la sua partenza è stata un cambiamento importante che la serie poliziesca di successo ha continuato ad affrontare e ad adattarsi per un bel po’ di tempo. Questo è stato sottolineato da David Eigenberg, un altro membro del cast originale, che interpreta Christopher Hermann.

In un’intervista al One Chicago Podcast, Eigenberg ha parlato con Brian Luce, un ex agente di polizia di Chicago che è anche produttore e consulente tecnico di Chicago P.D. L’attore ha raccontato che, durante la prima stagione, il cast usava una bottiglia d’acqua vuota per passare il tempo. La tradizione è continuata quando Spencer ha lasciato la serie nella stagione 10:

“Ci abbracciamo, in tre o quattro, e poi iniziamo a calciare la bottiglia cercando di farla passare tra le gambe degli altri, e lo chiamiamo ‘water bottle ball’ o qualcosa del genere. È stupido. Giochiamo solo per circa 30 secondi o un minuto e mezzo. La bottiglia passa un paio di volte”.

“Dovevamo uscire e abbracciarci tutti insieme, così siamo usciti, ci siamo abbracciati tutti insieme, poi qualcuno ha lasciato cadere una bottiglia d’acqua in mezzo a noi e abbiamo iniziato a calciarla. Ci è piaciuto molto, c’erano anche qualche lacrima e cose del genere. Non era una cosa da inserire nella serie”.

Cosa significa questo per Chicago Fire

Spencer è uno dei tanti personaggi importanti che hanno lasciato One Chicago, trasferendosi in Oregon. Ma il personaggio di Matthew Casey ha continuato ad apparire, quasi una volta a stagione, dal suo episodio d’addio. Torna per il finale della stagione 10, anche se il suo addio ufficiale è nell’episodio 5. Fa poi parte di tre episodi nelle stagioni 11 e 12.

Uno dei motivi per cui Spencer ritorna è quello di colmare le lacune all’interno del cast di Chicago Fire, il che dimostra quanto il gruppo sia affiatato. Questo trova eco nelle osservazioni di Eigenberg nel podcast. È anche, almeno in parte, il motivo per cui la serie sui vigili del fuoco è stata così importante per la NBC. Può servire a colmare il vuoto di cameratismo delle professioni che mette in luce.

One Chicago torna sulla NBC mercoledì 1 ottobre con la Chicago Fire – stagione 14 in programma alle 21:00 ET. È un’altra stagione che dovrà affrontare uscite di scena importanti, in particolare con la partenza di Jake Lockett nei panni di Sam Carver. Ma, come spiega la discussione nel podcast, è un aspetto intrinseco alla serie.