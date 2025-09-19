Avengers: Doomsday, ecco il regalino ricevuto dalla crew!

È stato recentemente riportato che le riprese di Avengers: Doomsday termineranno questa settimana, e la notizia è stata apparentemente confermata da un membro della troupe che ha lavorato al film dei Marvel Studios.

Chi di voi sperava in qualcosa di particolarmente rivelatore probabilmente rimarrà deluso, poiché presenta invece un’opera iconica del compianto e grande Jack Kirby. Se la nostra recente prima occhiata a Doom del MCU è indicativa, allora possiamo aspettarci che Avengers: Doomsday tragga almeno in parte ispirazione dall’interpretazione del cattivo dei Fantastici Quattro da parte dell’artista.

Robert Downey Jr. sostituirà l’armatura di Iron Man con quella di Victor Von Doom nella prima metà di questo finale in due parti della Saga del Multiverso, ma non interpreterà una variante di Tony Stark (almeno non per quanto ne sappiamo).

La teoria prevalente è che Destino provenga da Terra 828, il mondo che i Fantastici Quattro chiamano casa. Perché si mette in viaggio per salvare (distruggere?) il Multiverso, cosa ne è stato di Kang il Conquistatore e cosa lo porta su Terra 616 resta da scoprire. Tuttavia, è stato recentemente riportato che le azioni di Capitan America in Avengers: Endgame potrebbero essere la causa delle Incursioni che stanno dilaniando la realtà.

All’inizio di quest’anno, i Fratelli Russo hanno confermato che Downey Jr. era stato scelto per interpretare Destino prima che accettassero di tornare. “Quello era Kevin [Feige], e la cosa interessante è che quella conversazione è avvenuta un po’ di tempo fa”, ha confermato Joe. “E poi Robert ha cercato di convincerci a farlo, e noi abbiamo detto ‘no’, stranamente perché avevamo detto che non saremmo tornati.”

Ammettendo di “essere stati restii per un po’” perché non avevano “una via d’accesso“, ha aggiunto: “Un giorno, Steve McFeely, uno dei nostri collaboratori chiave, ha detto: ‘Ho un’idea’. Ci ha chiamato e noi abbiamo detto: ‘Questa è la storia, quella storia deve essere raccontata. È una storia davvero potente'”.

Sembra che l’attrazione principale di quella storia sia Destino stesso, poiché il regista ha continuato suggerendo che affronteranno Victor in modo simile a come Avengers: Infinity War ha trattato Thanos. “Amiamo i cattivi che pensano di essere gli eroi delle loro storie… è allora che diventano tridimensionali e diventano più interessanti”.

Potete dare un’occhiata più da vicino a questo regalo della crew di Avengers: Doomsday a questo link.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.