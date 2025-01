Creature Commandos: David Harbour è pronto a interpretare Frankenstein in carne e ossa

Creature Commandos si concentra su un’intera squadra di mostri, ma solo uno di loro sembra essere un vero cattivo. Anche se probabilmente possiamo incolpare il suo creatore per almeno alcuni dei tratti meno attraenti della sua personalità, Eric Frankenstein è un lavoro piuttosto cattivo sotto molti aspetti, anche se David Harbour infonde al personaggio un briciolo di umanità con il suo lavoro vocale stellare.

Il co-capo dei DC Studios James Gunn ha confermato che gli attori scritturati nei progetti animati del DCU riprenderanno i loro ruoli nel live-action, e ad Harbour è stato chiesto di tornare potenzialmente nei panni di Frankenstein durante un’intervista con Collider.

Powered by

L’attore di Stranger Things ha detto di averne discusso con Gunn, ma non è sicuro che alla fine Eric passerà al live-action.

“Io dico solo: ‘Vai avanti. Mettilo là fuori! Perché penso che sarebbe molto divertente. Ne abbiamo parlato casualmente. Non c’è nulla di programmato, ma gli ho parlato un po’ della realtà di come sarebbe in termini di computer grafica o di effetti pratici, e lui ha avuto un sacco di pensieri e idee diverse. Ma credo che stiano ancora costruendo il loro universo, e questo è divertente. Man mano che lo costruiscono, credo che vedranno cosa piace alla gente o cosa funziona, e questo sarà un elemento che li porterà ad andare avanti. Ma è un’idea così divertente che Batman si imbatta in un Frankenstein arrabbiato, o in Superman, o in qualsiasi altra cosa! È divertente che tutti questi personaggi esistano nello stesso universo, e chissà dove andrebbero a finire? Sarebbe una figata”.

Ad Harbour è stato anche chiesto se tornerà nei panni del suo personaggio dei Thunderbolts* , Red Guardian, per Avengers: Doomsday, ma ha fatto finta di non sentire la domanda!

A proposito di notizie, James Gunn ha confermato che il finale di stagione di Creature Commandos di questa settimana conterrà una scena post-credits, ma non ha rivelato alcun dettaglio. In base ai suoi commenti precedenti, è probabile che la scena post-credits abbia un impatto sugli eventi di Superman e/o sulla seconda stagione di Peacemaker.