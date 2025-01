Elizabeth Olsen è stata apparentemente confermata per Avengers: Doomsday?

All’inizio del weekend potreste aver visto un annuncio di Production Weekly che affermava di rivelare il cast e la data di inizio delle riprese di Avengers: Doomsday. In generale, è meglio prendere questo tipo di notizie con cautela, soprattutto considerando che spesso risultano più imprecise che accurate.

Il cast del film ha iniziato a delinearsi nelle ultime settimane, con Chris Evans, Hayley Atwell, Tom Holland e Charlie Cox che si uniranno a Robert Downey Jr. nel film previsto per il 2026. Ora sembra che possiamo aggiungere un altro nome alla lista: Wanda Maximoff/Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen.

Lo scooper @MyTimeToShineH sostiene di aver “confermato” che il personaggio apparirà in Avengers: Doomsday e suggerisce anche una possibile presenza in Avengers: Secret Wars. Sebbene queste affermazioni non provengano direttamente da fonti ufficiali, è plausibile che Scarlet Witch torni a far parte della storia.

In passato si era ipotizzato che Scarlet Witch potesse allearsi con il Dottor Destino, forse come riferimento alla trama di Avengers: Children’s Crusade. In quella storia, Scarlet Witch perdeva la memoria e si innamorava di Victor Von Doom; purtroppo, lui finiva per tradirla, rubandole i poteri nel tentativo di riscrivere la realtà a proprio vantaggio.

Lo scorso novembre, la star di WandaVision aveva spiegato che, sebbene il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe le permetta di dedicarsi a progetti più personali, non è l’unico motivo per cui continua a interpretare Scarlet Witch.

Cosa ha detto Elizabeth Olsen sull’interpretare Scarlet Witch?

“Non ho mai avuto la mentalità del ‘uno per loro, uno per me’”, ha dichiarato la Olsen. “La Marvel è stata una presenza costante a cui sono sempre potuta tornare, offrendo – come si dice? – una sorta di sicurezza nella mia vita, che mi ha dato la libertà di scegliere altri lavori. Non mi sono mai sentita obbligata a fare questo per poter fare qualcos’altro.”

L’attrice ha inoltre aggiunto che tornare nel MCU “è sempre stata una scelta” e ha spiegato: “Ogni volta, tutto dipende dal personaggio. Quando dicono: ‘Abbiamo questa idea ed è per questo che vogliamo che tu torni’, allora accetto. Non è mai stato: ‘Inseritela in qualcosa a caso’.”

“Scarlet Witch è un personaggio che amo riprendere, ma solo quando c’è un buon motivo per farlo“, ha proseguito la Olsen, riflettendo sul suo futuro nel MCU. “Sono stata fortunata perché fin dall’inizio sono stata utilizzata bene, anche se per un momento sembrava che non sapessero cosa fare con me. Se trovano un modo convincente per usarla, sarò felice di tornare.”

Quando le è stato chiesto se la Vendicatrice fosse ancora viva dopo gli eventi recenti, l’attrice ha risposto: “Penso di sì. Lo immagino. C’era una luce rossa esplosiva alla fine. Forse sono morta. Ma pregherei per lasciare aperta una porta. Mi sono divertita moltissimo a interpretare questo personaggio. Vorrei scoprire un modo intelligente per tornare, anche come non-morta. Serviranno gli scrittori più creativi per dare un senso a tutto ciò. Io sono aperta a qualsiasi idea.”

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.

