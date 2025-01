Avengers: Doomsday, rivelati due degli X-Men che dovrebbero apparire nel film

I prossimi film dei Vendicatori hanno subito significativi cambiamenti da quando sono stati annunciati: Kang è fuori e il Dottor Destino è dentro. I Marvel Studios si sono affidati ai fratelli Russo per concludere la Saga del Multiverso con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Tra la scena post-credit di The Marvels e il tanto atteso Deadpool & Wolverine, è evidente che i mutanti – e, più specificamente, Terra-10005 – giocheranno un ruolo cruciale. La teoria più diffusa è che un’incursione tra Terra-10005 e Terra-616 porterà alla tanto attesa battaglia tra Vendicatori e X-Men in live-action.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, Dafne Keen, interprete di X-23, è ora confermata per entrambi i film degli Avengers. Una notizia attesa da molti, che sperano di vedere finalmente il suo personaggio interagire con il Wolverine di Hugh Jackman.

Anche Alex Perez di Cosmic Circus ha rivelato su X che Hank McCoy/Bestia, interpretato da Kelsey Grammer, apparirà in Doomsday e Secret Wars. Considerando che i Marvel Studios hanno ridisegnato il personaggio per il suo cameo in The Marvels, non è una sorpresa sapere che tornerà.

Questa notizia si aggiunge al recente aggiornamento sulla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, pubblicato oggi.

Cosa ha detto Kevin Feige sugli X-Men?

Parlando dell’ingresso degli X-Men nel MCU, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato la scorsa estate: “Penso che vedrete come questo tema continuerà nei prossimi film, con alcuni protagonisti degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci condurrà in una nuova era dei mutanti e degli X-Men. È uno di quei sogni che diventano realtà: finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men.”

Dafne Keen, da parte sua, è entusiasta di tornare a interpretare Laura/X-23: “Mi piacerebbe moltissimo tornare. Pagherei per farlo. Interpretare Laura è stato il più grande onore della mia vita. Penso che abbiamo solo scalfito la superficie del personaggio, che è così complesso e potente. Dal punto di vista dei fan, c’è ancora tantissimo da esplorare.”

Anche Kelsey Grammer ha espresso la sua emozione per il ritorno di Bestia: “Non c’è molto di cui possa parlare. Quello che so è che c’è stata una grande esplosione di entusiasmo quando sono apparso alla fine di The Marvels. La reazione è stata incredibile, quasi travolgente, anche se non del tutto inaspettata. Questo ha portato a delle conversazioni interessanti.”

Quindi, è ormai certo che X-23 e Bestia avranno ruoli significativi nella chiusura della Saga del Multiverso. Resta solo da vedere quanto saranno centrali nella storia che si svilupperà nei prossimi capitoli del MCU.