Daredevil: Rinascita, l’episodio 7 dimostra che Punisher aveva ragione

Le parole del Punisher a Matt Murdock hanno trovato la loro verità nell’episodio 7 di Daredevil: Rinascita, dove l’approccio diretto di Frank Castle alla lotta al crimine sembra più necessario che mai nel MCU. L’episodio 7 presenta una morte inaspettata: Heather Glenn uccide Muse per legittima difesa e la task force di polizia di Wilson Fisk se ne prende il merito. Nonostante i suoi sforzi, Daredevil non riesce a fermare Muse usando il suo metodo tradizionalmente non letale e Heather ne esce viva a malapena.

La guerra del sindaco Fisk contro il vigilantismo inizia ufficialmente in questo episodio. L’attacco di Muse a Heather Glenn fornisce a Fisk la scusa perfetta per dipingere individui mascherati come pericolose minacce per la città, nonché per tratteggiare la sua task force privata come la soluzione. Ora, vigilanti come Daredevil, il Punitore e persino Spider-Man potrebbero essere accomunati a criminali come Muse.

Daredevil: Rinascita Episodio 7 ha rivelato le conseguenze della sopravvivenza di Muse

Daredevil non è riuscito a fermare Muse in tempo

In Daredevil: Rinascita Episodio 6, Matt Murdock trova la tana di Muse giusto in tempo per salvare Angela del Toro mentre Muse le prosciuga il sangue. Daredevil prende il sopravvento dopo un breve combattimento e riesce a strangolare Muse con il suo manganello, ma si ferma prima che la mossa diventi letale. Quando Daredevil si gira dopo aver rimosso la pompa dal corpo di Angela, Muse è già sparito.

Solo un episodio dopo, Muse quasi uccide Heather Glenn nel suo ufficio. Fortunatamente, Daredevil blocca Muse e Heather spara al cattivo prima che arrivi la task force di Wilson Fisk. Sebbene la detective Angie Kim faccia rapidi progressi nello scoprire la vera identità di Muse, la sua indagine non è abbastanza rapida da fermare Muse prima che possa prendere di mira la sua prossima vittima. In breve, Heather Glenn è miracolosamente viva entro la fine dell’episodio 7.

Muse dimostra che The Punisher aveva ragione

Frank Castle ha predetto il pericolo per Heather Glenn nell’episodio 4

Quando Matt Murdock e Frank Castle si riuniscono nell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita, The Punisher rimprovera Daredevil per aver creduto nel sistema giudiziario e aver lasciato che Bullseye “respirasse la stessa aria” che respira Matt. Quando The Punisher e Daredevil si sono incontrati per la prima volta nella seconda stagione di Daredevil, i due eroi hanno avuto un’accesa discussione sull’uccidere. Daredevil ha detto che un’altra figura simile a Punisher potrebbe decidere di uccidere innocenti e Frank stesso in qualsiasi momento, e Punisher ha osservato che i criminali catturati da Daredevil riacquisteranno inevitabilmente la loro libertà. Frank Castle ha detto:

Sì, cosa fai? Cosa fai? Ti comporti come se fosse un parco giochi. Picchi i bulli con i pugni. Li butti in prigione. Tutti ti chiamano eroe, giusto? E poi, un mese, una settimana, un giorno dopo, sono di nuovo in strada a fare la stessa dannata cosa!

Anni dopo il loro primo incontro, le parole di Punisher si dimostrano vere in Daredevil: Rinascita. Daredevil ha scelto di non uccidere Muse quando il cattivo ha quasi assassinato Angela del Toro, e Muse è tornata subito dopo per uccidere Heather Glenn. Se Daredevil avesse seguito le orme del Punitore nel finale della terza stagione di Daredevil, avrebbe potuto uccidere Bullseye prima che Benjamin Poindexted avesse la possibilità di uccidere Foggy Nelson.