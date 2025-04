2001: Odissea nello spazio, un documentario racconterà l’impatto culturale del film

L’impatto di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick sarà esplorato in un documentario di prossima uscita, realizzato in collaborazione con l’eredità del leggendario regista e lo Stanley Kubrick Film Archive. A produrre il film, intitolato Monolith, sono Mike Medavoy e Michael Lee Peterson della Phoenix Pictures, Jason Clark dei Catchlight Studios, Sean Richard, il premio Oscar Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson della Appian Way. Partners in Kind e TIME Studios cofinanziano invece il progetto.

La produzione del documentario, che dovrebbe uscire nel 2026, inizia questo mese, come riportato da Deadline. A dirigere il film è Stevan Riley, regista dell’acclamato documentario del 2015 dedicato a Marlon Brando, Listen to be Marlon. “2001 è il film Zeitgeist per eccellenza”, ha dichiarato Riley in un comunicato. “È stato recentemente votato come il film numero 1 di tutti i tempi dai registi, e per una buona ragione. Prevede e parla dei drammatici cambiamenti tecnologici e sociali che stiamo affrontando oggi”.

“Monolith offre un’esplorazione approfondita delle idee rivoluzionarie emerse dalla collaborazione tra Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e i loro collaboratori, molte delle quali hanno plasmato l’era moderna”, si legge sempre nel comunicato. “Il documentario presenterà lettere e racconti personali mai visti prima tra Kubrick e Clarke, e conterrà interviste approfondite a visionari contemporanei e a cambiatori di discipline diverse che si sono ispirati al film per creare il mondo in cui viviamo oggi”.

Claudia Cahill, dirigente di Partners in Kind e fondatrice della divisione Entertainment and Content Marketing di Omnicom Media Group, guiderà le trattative di partnership con i marchi e lo sviluppo dei programmi. “La Fondazione Partners in Kind, in collaborazione con Propper Daley BPI, condurrà campagne filantropiche di utilità sociale e attivazioni ispirate ai temi chiave del film”, si legge nel comunicato, “tra cui l’intelligenza artificiale e l’etica, l’evoluzione umana e la ricerca della conoscenza”.

