HomeSerie TvNews

Euphoria – Stagione 3, il primo trailer!

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Arriverà in contemporanea assoluta con gli US dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW Euphoria – Stagione 3, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell’Emmy® Zendaya. Le prime due stagioni hanno ottenuto 25 nomination agli Emmy®, con nove vittorie.

Realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop è composta da otto episodi che andranno in onda uno a settimana tutti i lunedì su Sky Atlantic.

Logline della terza stagione: un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

Cast principale della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy® Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, il candidato al Golden Globe® Jacob Elordi, la candidata agli Emmy® Sydney SweeneyAlexa DemieMaude Apatow, la candidata agli Emmy® Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Guest star che tornano nei nuovi episodi: il vincitore dell’Emmy® Colman Domingo, il candidato ai GRAMMY® Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

Tra le nuove guest star della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy® Sharon Stone, la vincitrice di un GRAMMY® ROSALÍADanielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, il candidato agli Emmy® Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, il candidato agli Emmy® Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, la candidata agli Emmy® Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray e Vinnie Hacker.

La terza stagione è stata girata utilizzando una nuova pellicola cinematografica KODAK, sia in 35mm che in 65mm. Il creatore Sam Levinson e il direttore della fotografia vincitore dell’Emmy® Marcell Rév hanno collaborato a stretto contatto con Kodak per rendere questa nuova pellicola disponibile in entrambi i formati. La terza stagione è inoltre la prima serie televisiva di finzione a utilizzare in modo significativo il 65mm, offrendo un’immagine più ampia sullo schermo che rispecchia il percorso dei personaggi, ormai fuori dal liceo, verso un mondo più grande e selvaggio.

Credits della terza stagione: creata, scritta, diretta e e prodotta come produttore esecutivo da Sam Levinson. I produttori esecutivi sono: Sam Levinson, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady e Gary Lennon. EUPHORIA è basata sull’omonima serie israeliana di HOT, creata da Ron Leshem e Daphna Levin.

EUPHORIA | La terza stagione dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW

Articolo precedente
A Knight of the Seven Kingdoms, recensione: torniamo a Westeros nella terza serie basata sui romanzi di George R.R. Martin
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved