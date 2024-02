È stato annunciato che la quarta stagione di Evil sarà l’ultima stagione della serie drammatica psicologica di Paramount+.

Secondo The Hollywood Reporter, la piattaforma di streaming ha ordinato altri quattro episodi per la quarta stagione per consentire una conclusione adeguata. La quarta stagione doveva essere precedentemente composta da 10 episodi, quindi questi quattro nuovi ordini porteranno quel numero fino a 14 episodi in totale.

“Vogliamo ringraziare Paramount+ per averci dato quattro episodi bonus per porre fine al Male nel mondo con stile“, hanno detto i creatori e showrunner della serie Robert e Michelle King. “Ci mancherà questo spettacolo e il cast. Per molti versi era un progetto da sogno, ma purtroppo il male sopravviverà al male. Ci vediamo a maggio.” “È difficile sottolineare l’abilità di Robert e Michelle King nel creare abilmente storie stimolanti che spingono i confini creativi più e più volte, e Evil non fa eccezione“, ha affermato David Stapf, presidente di CBS Studios. “Siamo orgogliosi di chiamarli partner e vogliamo ringraziare entrambi, Liz Glotzer, l’intero cast e la troupe per aver dato vita a questi personaggi complessi anno dopo anno mentre celebriamo questa stagione finale di Evil”. Quando uscirà la quarta stagione di Evil? Le riprese della stagione 4 di Evil sono iniziate all’inizio di quest’anno, anche se la produzione è stata interrotta a causa degli scioperi di Hollywood, ormai terminati. Non è ancora stata fissata una data di uscita precisa per la quarta stagione, ma si prevede che la prima sarà nel 2024. Di cosa parla Evil? Evil ruota attorno alla dottoressa Kristen Bouchard, una psicologa forense che, nonostante i suoi dubbi e il suo scetticismo, risolve crimini legati al soprannaturale insieme a David Acosta. La sinossi ufficiale di Evil recita come segue: “La psicologa scettica Kristen Bouchard si unisce a David Acosta, che si sta formando per diventare sacerdote cattolico, e a un operaio mentre indagano sugli arretrati misteri inspiegabili della chiesa, tra cui presunti miracoli, possessioni demoniache e altri eventi straordinari. Il loro compito è valutare se c’è una spiegazione logica o se c’è qualcosa di veramente soprannaturale all’opera, esaminando le origini del male lungo la linea di demarcazione tra scienza e religione“. Creato da Robert e Michelle King, il resto del cast di Evil comprende Kurt Fuller nel ruolo del Dr. Kurt Boggs, Marti Matulis nel ruolo di George, Brooklyn Shuck nel ruolo di Lynn Bouchard, Skylar Gray nel ruolo di Lila Bouchard, Maddy Crocco nel ruolo di Lexis Bouchard, Dalya Knapp nel ruolo di Laura Bouchard, Christine Lahti nel ruolo di Sheryl Luria e Michael Emerson nel ruolo del Dr. Leland Townsend.