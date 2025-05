Mission: Impossible – The Final Reckoning: le prime reazioni elogiano lo “spettacolo di altissimo livello” del film

Mission: Impossible – The Final Reckoning è stato rivelato ai membri della stampa, e le prime reazioni sono di elogio del film come un’esaltante conclusione dello storico franchise d’azione. Il critico cinematografico Courtney Howard ha scritto del film su X: “The Final Reckoning spacca! Piaciuto. Un’esaltante scarica di adrenalina per la testa e per il cuore e uno spettacolo coinvolgente e impressionante di altissimo livello. McQ, [Tom Cruise] & CO hanno creato un film di altissimo livello – un actioner brillante e audace per i tempi che furono. Vedetelo GRANDE E RUMOROSO“.

Il giornalista e membro del BAFTA Simon Thompson ha fatto eco alla recensione entusiastica di Howard, scrivendo sui social media: “‘The Final Reckoning è intelligente e affilato come un rasoio, questo teso ottavo film di uno dei franchise più esilaranti di tutti i tempi è un altro vincitore. Con scene d’azione che fanno stringere gli sfinteri, i blockbuster non possono essere migliori di questo. Cruise e McQuarrie fanno centro!“.

La fondatrice e caporedattrice di Offscreen Central, Kenzie Vanunu, ha invece elogiato il film con una piccola avvertenza. Ha scritto: “‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’ è uno spettacolo estivo con adrenalina a non finire e io che mi chiedo se Tom Cruise stia bene per tutto il film. Ci sono un po’ troppe cose in ballo (in ogni momento), ma è stato comunque un bel momento al cinema!!!”.

Cosa sappiamo di Mission: Impossible – The Final Reckoning

Dopo sette film in 28 anni, Mission: Impossible – The Final Reckoning chiude l’iconico franchise di spionaggio di Tom Cruise (almeno per il momento). Riprendendo due mesi dopo gli eventi di Dead Reckoning del 2023, il film segue la super-spia Ethan Hunt mentre continua la sua missione per distruggere un’IA onnipotente conosciuta come “l’Entità” prima che cada nelle mani sbagliate.

Nel cast figurano anche Hayley Atwell, Hannah Waddingham, Pom Klementieff, Nick Offerman, Shea Whigham, Simon Pegg, Katy O’Brian, Angela Bassett, Ving Rhames ed Esai Morales.

Dopo l’anteprima stampa, il film andrà al Festival di Cannes per essere proiettato fuori concorso il 14 maggio. Cruise e il regista Christopher McQuarrie saranno entrambi presenti. Il debutto mondiale segnerà la terza volta di Cruise al festival. Successivamente, il film arriverà nelle sale dal 23 maggio.