Jude Law e Andrew Garfield protagonisti della serie Apple “Wild Things”

Jude Law e Andrew Garfield hanno firmato per recitare nella serie limitata di Apple TV+ dedicata agli iconici maghi Siegfried & Roy. La serie di otto episodi è stata segnalata per la prima volta da Apple nel 2022. Come riportato all’epoca, si basa sul podcast originale Apple “Wild Things: Siegfried & Roy“. Law sarà il protagonista nel ruolo di Siegfried, mentre Garfield in quello di Roy; la produzione dovrebbe iniziare in autunno.

La sinossi ufficiale dello show afferma che “racconta la storia della relazione turbolenta di due dei più grandi showman-magici della storia che, insieme alle loro tigri bianche, hanno il compito di trasformare Sin City in una destinazione adatta alle famiglie. Il duo spinge all’estremo il concetto di illusione contro quello di realtà, sia a livello personale che professionale, fino a quando una tragedia non incasella e apre un mistero che circonda il loro ultimo fatidico spettacolo a Las Vegas“.

John Hoffman ha sviluppato la serie per la televisione e sarà produttore esecutivo, showrunner e regista. Sia Jude Law e Andrew Garfield saranno produttori esecutivi oltre che protagonisti. Matt Shakman si occuperà della produzione esecutiva e della regia del primo episodio. Brian Grazer, Kristen Zolner e Natalie Berkus saranno produttori esecutivi per Imagine Entertainment, insieme ai produttori esecutivi Tony Leondis e Kathy Ciric. Will Malnati, che ha ideato “Wild Things: Siegfried & Roy“, produrrà il progetto insieme a Steven Leckart, che ha scritto, narrato e prodotto il podcast per At Will Media.

Jude Law e Andrew Garfield interpreteranno Siegfried Fischbacher e Roy Horn

Ma chi sono Siegfried Fischbacher e Roy Horn? I due hanno iniziato a fare magie sulle navi da crociera e nei locali notturni prima di diventare una colonna portante di Las Vegas. Dal 1990 al 2003 si sono esibiti con magia e tigri bianche al Mirage Hotel and Casino. Lo spettacolo è però terminato nel 2003, quando Horn è stato morso alla gola da una delle loro tigri durante un’esibizione dal vivo, causando gravi danni e subendo un ictus. Lo spettacolo fu chiuso poco dopo, e sia Fischbacher che Horn si ritirarono dalla vita pubblica.