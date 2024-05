Grey’s Anatomy cambia programmazione dal prossimo autunno

Il palinsesto autunnale della ABC è stato ufficialmente reso noto, e Grey’s Anatomy è la serie più movimentata. Dopo che i fan si sono abituati alla collocazione temporale delle 21.00, la prossima 21a stagione, che andrà in onda nella stagione 2024-25, vedrà la lunga serie medica spostarsi alle 22.00. Lo show rimarrà il giovedì sera, con un cambio di programmazione per fare spazio al nuovo medical drama di Ryan Murphy, Doctor’s Odyssey con Joshua Jackson.

Il presidente del Disney TV Group Craig Erwich ha commentato il cambiamento di Grey’s Anatomy, affermando che l’evoluzione delle modalità di fruizione dei contenuti da parte dei fan è uno dei fattori principali alla base del cambio di programmazione. Erwich ha dichiarato:

“Sappiamo che tra i telespettatori di [Grey’s] c’è un pubblico non solo numeroso ma anche molto fedele, ma la maggior parte di questo pubblico, ben oltre l’80%, guarda lo show su più piattaforme, non specificamente in diretta, quindi pensiamo che lo spostamento sarà minimo, oltre a fornire un’incredibile traccia per il nostro notiziario locale alle 11“.

Tutto quello che sappiamo su Grey’s Anatomy 20

La ventesima stagione di Grey’s Anatomy uscirà il 14 marzo 2024 su ABC. In Italia Grey’s Anatomy 20 debutterà su Disney+.

Il drama è reduce da una 19a stagione di trasformazione, con il ritiro di Ellen Pompeo, l’uscita di Kelly McCreary e l’ingresso di cinque nuovi personaggi principali, interpretati da Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis. La transizione ha avuto successo, con il ritorno di tutti e cinque i nuovi membri del cast in Grey’s Anatomy 20.

Creata da Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy proviene dalla Shondaland di Shonda Rhimes e dalla ABC Signature, parte dei Disney Television Studios. Il cast di Grey’s Anatomy comprende Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Kim Raver, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis e Niko Terho.