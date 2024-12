Grey’s Anatomy: Martin Henderson parla di un possibile futuro ritorno

L’ex star di Grey’s Anatomy Martin Henderson ha parlato di un possibile ritorno nella serie nel ruolo del dottor Nathan Riggs. Introdotto nella dodicesima stagione, Riggs è diventato un personaggio chiave del Grey Sloan Memorial Hospital come chirurgo traumatologo e interesse amoroso per Meredith Grey (Ellen Pompeo) e Megan Hunt (Abigail Spencer). Henderson ha lasciato la serie nel 2017 dopo due stagioni e ora recita in Virgin River di Netflix, che è stata recentemente rinnovata per una settima stagione, diventando così la serie originale sceneggiata più longeva di Netflix.

Ora, sette anni dopo la sua tranquilla uscita da Grey’s Anatomy, Henderson considera la possibilità di tornare. Durante una recente intervista con Deadline, Henderson ha parlato della possibilità di riprendere il suo ruolo di Nathan Riggs. Pur non avendola presa attivamente in considerazione, ha sottolineato il suo lungo rapporto di lavoro con Shonda Rhimes, che aveva scritturato Henderson in altri due progetti della ABC prima di reclutarlo come series regular per Grey’s Anatomy. Leggete i suoi commenti qui sotto:

Powered by

Non ci ho pensato molto, solo perché sono stato così impegnato e occupato con Virgin River e altre cose e la vita. Ma credo che Shonda Rhimes mi abbia sempre sostenuto molto; abbiamo lavorato insieme un sacco di volte su diverse cose, quindi sarei sempre aperto alla possibilità. Anche in questo caso, se si adattasse a qualsiasi altra cosa stia accadendo nella mia vita in quel momento e nella mia carriera”.

L’attore ha continuato a dire che sarebbe stato disponibile a tornare “a patto che sentissi che il personaggio aveva qualcosa da fare e che io potessi dare qualcosa, perché non credo che sapessero davvero cosa fare con Nathan”. Henderson era subentrato nel ruolo di Nathan dopo l’uscita a sorpresa di Patrick Dempsey dalla serie e ha dichiarato a Deadline di non aver mai sentito che il personaggio fosse definito. Per dirla con le sue parole:

È stata quasi una misura provvisoria con la partenza di Derek. Era come se avessimo bisogno di un interesse amoroso. E così lui, e di conseguenza io, siamo stati calati in questo mondo, ma non credo che sia mai stato così definito. Se dovessi tornare indietro, dovrei assicurarmi che ci sia un piano davvero chiaro sul perché si trova lì.

Cosa significa per il futuro di Riggs in Grey’s Anatomy

Il potenziale ritorno di Riggs potrebbe offrire una nuova intrigante storyline per la longeva serie, soprattutto in considerazione dell’evoluzione del cast e del paesaggio in continuo cambiamento del Grey Sloan Memorial Hospital. Una ricomparsa potrebbe fornire una chiusura, dato che Riggs è stato visto per l’ultima volta su una spiaggia californiana con Megan e suo figlio Farouk mentre si preparavano per un futuro insieme. Tuttavia, Megan è poi tornata nella stagione 18 e ha rivelato che lei e Nathan si sono lasciati. Il ritorno di Riggs potrebbe anche offrire un nuovo livello alla narrazione in corso di Megan o, anche se improbabile, potrebbe anche offrire una svolta drammatica alla vita sentimentale di Meredith e alla sua relazione con Nick Marsh.

Con i molti modi innovativi di Grey’s Anatomy di riportare in scena i personaggi, come flashback, narrazioni parallele o nuove storyline, non mancano i modi per reintrodurre Riggs. Per la Henderson, tuttavia, un ritorno dipenderebbe dalla programmazione e dalla giusta ragione per cui Riggs dovrebbe tornare. Con il suo attuale successo in Virgin River, dove interpreta Jack Sheridan, trovare il tempo per un arco di più episodi in Grey’s potrebbe essere una sfida. Tuttavia, l’apertura della Henderson all’idea fa sperare che i telespettatori possano rivedere Nathan Riggs, o almeno ricevere un aggiornamento sulla sua sorte.