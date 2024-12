Ms. Marvel: il suo futuro affrontato da un dirigente Marvel, “Una parte importante del MCU”

Brad Winderbaum, dirigente della Marvel, ha parlato del futuro di Kamala Khan/Ms. Marvel nel Marvel Cinematic Universe. Interpretata da Iman Vellani, Kamala ha debuttato nel MCU nella serie Disney+ Ms. Marvel. La Vellani ha ripreso il ruolo per il film The Marvels del 2023, dove il suo personaggio ha fatto squadra con Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau/Photon (Teyonah Parris). In una delle scene post-credits di The Marvels, Kamala si è incontrata con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) di Occhio di Falco per iniziare a formare una squadra, che ha dato vita ai Giovani Vendicatori nel MCU.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Winderbaum ha confermato che Ms. Marvel è ancora una parte importante del MCU ed è “in cima ai pensieri ” mentre il franchise continua a svilupparsi. Winderbaum ha sottolineato che Ms. Marvel è una serie particolarmente essenziale, ma non ha potuto entrare nei dettagli del perché, in quanto avrebbe rovinato i progetti futuri. Winderbaum ha anche espresso il suo entusiasmo per la prossima apparizione di Ms. Marvel nel MCU. Date un’occhiata ai suoi commenti qui sotto:

Adoro Iman. È incredibile. Adoro quel personaggio. Vi dirò che per me è sicuramente una parte importante del MCU. Ms. Marvel è uno show molto importante per noi e, senza entrare nei dettagli, perché non voglio rovinare nulla, lei è in cima ai nostri pensieri. Quindi sarà emozionante vedere dove apparirà la prossima volta.

Cosa significano i commenti di Brad Winderbaum sul futuro del MCU di Ms Marvel

È pronta a tornare in un modo importante

I commenti di Winderbaum indicano che Ms. Marvel è importante per il futuro del MCU, ma i piani sono stati tenuti nascosti. Vellani è confermato nel cast di Marvel Zombies, anche se la serie animata si svolge in una linea temporale alternativa. Le osservazioni di Winderbaum sull’importanza della serie di Ms. Marvel e del suo personaggio indicano che sono in fase di sviluppo altre storie in cui è un personaggio importante. Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono possibili, visto l’ampio elenco di eroi che si prevede appariranno in quei film.

Un’altra possibilità è che venga finalmente realizzato un film o una serie televisiva sui Giovani Vendicatori. In questo modo, si potrebbe dare un seguito alla scena di Ms. Marvel e Kate Bishop alla fine di The Marvels, insieme a tutti gli altri potenziali membri dei Giovani Vendicatori già inseriti in vari progetti del MCU. Dal momento che il progetto non è ancora stato ufficialmente confermato e autorizzato, questo potrebbe spiegare perché Winderbaum non è in grado di fornire dettagli sulla storia di Kamala.