Once Upon A Time: la star risponde alle voci di un potenziale revival

La star di Once Upon a Time, Colin O’Donoghue, parla della possibilità di un revival e della possibilità di riprendere il ruolo di Hook. Il popolare drama fantasy della ABC è andato in onda dall’ottobre 2011 al maggio 2018, espandendosi in fumetti, romanzi e persino in uno spinoff di breve durata. La longevità dello show deriva dalla sua capacità di fondere il mondo reale con qualcosa di più mistico e magico, il che porta a chiedersi se questo approccio possa essere applicato a un altro revival o a un progetto successivo.

In un’intervista al podcast I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario , O’Donoghue ha parlato delle possibilità di uno spinoff di Once Upon a Time . L’attore ha riconosciuto che il dramma fantasy ha ancora un pubblico affezionato, anche se ha fatto notare che la decisione finale su un revival spetterebbe alla Disney, che possiede la ABC. Nella citazione che segue, O’Donoghue si sofferma anche sull’eventualità di un suo ritorno nel ruolo di Hook:

Colin: Voglio dire, questa è una grande domanda, sì. Credo che sia una domanda per i capi della Disney. Credo che la gente lo ami e lo ami ancora. Quindi c’è un mondo in cui credo possa esistere di nuovo.

Colin: Non so se ne farei parte, ma sì, forse.

Cosa significherebbe un revival di Once Upon A Time

I membri chiave del cast sono aperti all’idea

Durante la sua corsa, Once Upon a Time ha avuto un successo tale da portare allo spin-off Once Upon a Time in Wonderland . Lo spinoff è durato una stagione per un totale di 13 episodi e ha fornito una rivisitazione dei romanzi di Lewis Carroll “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ”. È il tentativo più noto di costruire qualcosa a partire da Once Upon a Time. Anche se le voci e le speculazioni continuano, un revival o un reboot non sono mai stati annunciati ufficialmente o riportati.

Parte della ragione per cui le speculazioni persistono è che membri chiave del cast come Ginnifer Goodwin, che ha interpretato Biancaneve/Mary Margaret Blanchard, hanno segnalato la disponibilità a tornare per un potenziale progetto successivo. I co-creatori Edward Kitsis e Adam Horowitz sono stati nel frattempo coinvolti in altre serie. Tuttavia, parte del fascino di OUAT e dei suoi elementi magici è che sarebbe relativamente facile riprendere la premessa o rifarla se ci fosse abbastanza interesse, sia che si tratti di un revival o di un reboot con una prospettiva separata.