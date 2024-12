Virgin River 7 si farà, la serie ottiene un rinnovo da record da parte di Netflix

Virgin River ha ricevuto un rinnovo da record. Il dramma romantico di Netflix, che ha debuttato nel 2019, è basato sull’omonima serie di romanzi di Robyn Carr e segue le vite degli abitanti di una piccola città della California del Nord. Il cast principale della serie, che dovrebbe già proseguire con la prossima stagione 6 di Virgin River, comprende Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence, Annette O’Toole, Tim Matheson e Ben Hollingsworth.

Secondo Deadline, Netflix ha ufficialmente rinnovato Virgin River per una stagione 7 di 10 episodi. La notizia arriva con quasi due mesi di anticipo rispetto alla première della sesta stagione. Grazie a questo rinnovo, la serie batterà il record della piattaforma di streaming per la più lunga serie drammatica in lingua inglese, a pari merito con le sette stagioni della commedia Grace and Frankie e della dramedy Orange is the New Black. L’unico altro show che ha resistito per più stagioni è il teen drama spagnolo Elite, che si è concluso a luglio dopo otto stagioni. Virgin River è diventata anche la serie originale più longeva di Netflix.

Cosa significa il rinnovo di Virgin River per Netflix

Una cosa per cui Netflix è diventata famosa è quella di terminare i suoi show sceneggiati dopo una breve durata. Già nel 2019, THR ha riferito che molti degli show dello streamer, anche quelli con un forte seguito di pubblico, sono stati cancellati alla terza o quarta stagione per una serie di motivi finanziari, tra cui evitare di rinegoziare i talenti e non pagare compensi più alti a chi sta davanti e dietro la macchina da presa. Questo potrebbe anche aver portato alla creazione di spinoff di serie cancellate o in via di conclusione, come lo spinoff di Big Mouth Human Resources e il prequel di Money Heist Berlin.

Alcune delle serie più popolari dello streamer sono riuscite a raggiungere la longevità contro le previsioni.

Il fatto che sia in fase di sviluppo uno show prequel spinoff, che segue i genitori di Mel (Breckenridge), avrebbe potuto segnare la fine della serie drammatica. Tuttavia, l’annuncio che il cast di Virgin River si riunirà ancora una volta in una settima stagione continua a sottolineare il fatto che alcune delle serie più popolari dello streamer riescono a raggiungere la longevità contro le previsioni.