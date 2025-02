Harry Potter: Phoebe Waller-Bridge potrebbe far parte del cast

La serie TV di Harry Potter della HBO dovrebbe iniziare le riprese quest’estate e, sebbene non siano stati fatti annunci ufficiali sul casting, sono circolati diversi nomi per molti degli adulti che popolano il Mondo Magico.

Si dice che Paapa Essiedu (Gangs of London) sia in trattative per interpretare Severus Snape, con Mark Strong (Lanterna Verde) e Mark Rylance (Ready Player One) tra quelli presi di mira per Albus Silente. Sharon Horgan (Bad Sisters) e Rachel Weisz (Vedova Nera) potrebbero essere sul radar della rete via cavo per Minerva McGonagall, con Brett Goldstein (Thor: Love and Thunder) che sembra probabile per Hagrid.

Oggi, lo scooper Daniel Richtman (tramite SFFGazette.com) riporta la notizia che a Phoebe Waller-Bridge è stato offerto il ruolo di Petunia Dursley, l’odiosa zia di Harry Potter.

C’era molto che i film non hanno fatto con il personaggio a causa di limiti di tempo. Con questo in mente, ha senso rivolgersi a un’attrice del calibro di Waller-Bridge per forse svilupparla un po’ di più.

Oltre ad aver recitato in Indiana Jones e il quadrante del Destino, Solo: A Star Wars Story e Fleabag, Waller-Bridge è nota per aver scritto Killing Eve, No Time to Die e sta sviluppando la prossima serie TV Tomb Raider con Sophie Turner.

Cosa sappiamo della serie di Harry Potter?

Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials, Killing Eve) è a bordo come showrunner e produttore esecutivo, con Mark Mylod (Succession, Game of Thrones, The Last of Us) arruolato come produttore esecutivo e regista di numerosi episodi.

La sinossi ufficiale dello show recita: “La serie sarà un fedele adattamento dell’amata serie di libri di Harry Potter dell’autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fandom, ricca di fantastici dettagli e personaggi amatissimi che i fan di Harry Potter amano da oltre venticinque anni”.

“Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a nuovi pubblici in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”.

La serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare nel 2026.