Sophie Turner sarà Lara Croft nella serie Tomb Raider di Phoebe Waller-Bridge

Sophie Turner sarà la nuova Lara Croft per la serie in sviluppo presso Amazon, che avrà come autrice Phoebe Waller-Bridge. Dopo i primi rumors, arriva adesso la conferma.

Le fonti affermano che l’accordo non è ancora del tutto concluso, ma si prevede che lo sarà presto. Turner interpreterà il ruolo principale di Lara Croft, la tomb raider che dà il titolo al franchise.

Tomb Raider, che Jennifer Salke, responsabile degli Amazon MGM Studios, ha definito “epico” e “giramondo” quando ha annunciato il via libera alla serie a maggio, è stato un progetto appassionante per la scrittrice/produttrice esecutiva Waller-Bridge, che ha parlato con affetto del personaggio del titolo al momento dell’acquisizione. “Lara Croft significa molto per me, come per molti, e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Pipistrelli e tutto il resto”, ha detto a maggio.

Sophie Turner è la nuova Lara Croft

Tomb Raider è prodotto esecutivamente da Waller-Bridge e Jenny Robins tramite Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson tramite dj2 Entertainment, Michael Scheel e i detentori dei diritti Legendary Television e Crystal Dynamics. Greenblatt e Andolina sono produttori consulenti sotto la loro bandiera Star Party. La serie è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios.

Turner è l’ultima attrice di alto profilo ad assumere il ruolo di Lara Croft, prima di lei ci sono state Angelina Jolie iconica negli anni 2000 e Alicia Vikander in una versione più giovane e realistica.

Sophie Turner è conosciuta per aver interpretato Sansa Stark nella serie HBO “Game of Thrones” per tutte le otto stagioni della serie. Ha ricevuto una nomination agli Emmy come migliore attrice non protagonista in un dramma per la serie nel 2019. È anche nota per il suo ruolo di Jean Grey nei film Fox sugli X-Men, Apocalypse e Dark Phoenix.