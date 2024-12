Harry Potter: 32 mila bambini hanno sostenuto il provino per i ruoli principali della serie

È stato rivelato che 32.000 bambini hanno sostenuto il provino per la serie televisiva di Harry Potter della HBO. L’atteso reboot in arrivo adatterà come noto tutti e sette i libri originali di Harry Potter nel corso di numerose stagioni. Francesca Gardiner, che ha già lavorato a Succession, Killing Eve e His Dark Materials, è la showrunner della serie. Anche il regista di Game of Thrones e The Menu Mark Myold è coinvolto nel progetto della HBO come produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi.

Gardiner ha dunque ora dichiarato a Deadline che 32.000 bambini hanno fatto il provino per i ruoli principali di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. Non sono ancora stati annunciati ufficialmente i membri del cast, anche se Mark Rylance sarebbe in trattative per interpretare Albus Silente e Paapa Essiedu per interpretare Severus Piton. Gardiner ha poi descritto la serie come una “produzione molto specificamente britannica degli anni ’90”.

Sebbene non sia stato ancora annunciato ufficialmente alcun membro del cast, la conferma della data di inizio delle riprese, insieme al numero di bambini che hanno partecipato ai provini, suggerisce che la serie di Harry Potter ha trovato gli attori che interpreteranno i nuovi Harry, Ron e Hermione. Come per il casting di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson per i film di Harry Potter, è probabile che questi attori non siano ancora molto conosciuti, ma le cose cambieranno rapidamente una volta rivelato il casting ufficiale. Con 32.000 bambini tra cui scegliere, Gardiner, Mylod e il loro team creativo non hanno certo avuto scarsità di opzioni.

Radcliffe, Grint e Watson erano tutti giovani attori di talento e si sono formati grazie alla possibilità di lavorare con attori del calibro di Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman e Ralph Fiennes. I tre ragazzi scelti per interpretare Harry, Ron e Hermione della HBO avranno un’opportunità simile quando potranno lavorare con gli attori che alla fine saranno scelti per i ruoli di Albus Silente, Minerva McGranitt, Severus Piton e Voldemort.

Cosa sappiamo sulla serie tv di Harry Potter?

Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials, Killing Eve) è a bordo come showrunner e produttore esecutivo, mentre Mark Mylod (Succession, Game of Thrones, The Last of Us) è stato arruolato come produttore esecutivo e regista di più episodi.

La logline ufficiale dello show recita: “La serie sarà un adattamento fedele dell’amata serie di libri di Harry Potter dell’autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie sarà caratterizzata da un nuovo cast che guiderà una nuova generazione di fandom, ricca di dettagli fantastici e dei tanto amati personaggi che i fan di Harry Potter hanno amato per oltre venticinque anni.“

“Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amatissimi, rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale.”

Il capo della Warner Bros. TV, Channing Dungey, ha dichiarato all’inizio di quest’anno che la serie sarà “più approfondita di quanto si possa fare in un solo film di due ore… questo è il motivo per cui stiamo facendo questo viaggio”. La serie tv non ha una data ufficiale di debutto, ma dovrebbe arrivare nel 2026.