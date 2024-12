Nutcrackers, la spiegazione del finale: Perché Mike non lascia i suoi nipoti?

Diretto da David Gordon Green, il film comico-drammatico di Disney+ Nutcrackers si conclude con diverse decisioni che Michael “Mike” Maxwell (Ben Stiller) prende riguardo al futuro suo e dei suoi quattro nipoti rimasti recentemente orfani. Il suo sforzo per trovare una casa adottiva per loro apre la strada a una spettacolare produzione di balletto che porta la città di Wilmington in Ohio al Murphy Theatre. Tuttavia, i quattro fratelli Kicklighter cambiano idea sull’impresa quando apprendono le motivazioni che hanno spinto lo zio a organizzarla. Invece, rendono omaggio ai loro cari con un tributo commovente che apre gli occhi all’importante dirigente che vuole allontanarsi da loro! SPOILER IN ARRIVO.

La trama di Nutcrackers

La storia di Nutcrackers (la nostra recensione) inizia con Michael “Mike” Maxwell che arriva in Ohio da Chicago, Illinois, per firmare i documenti in vista del trasferimento dei suoi nipoti in una casa famiglia. I loro genitori, Janet e Steve, sono morti in un incidente stradale nella vicina città di Wilmington. Dopo aver sbrigato le formalità tecniche del trasferimento, deve tornare di corsa in Illinois per una presentazione che cambierà il volto della sua azienda: un’importante società immobiliare. Tuttavia, dopo essere arrivato alla fattoria della sorella Janet, Mike viene a sapere che deve occuparsi dei suoi nipoti durante il fine settimana, poiché la famiglia affidataria non è riuscita a superare il controllo dei precedenti.

Mike fa quindi conoscenza con i suoi nipoti, Justice, Junior, Samuel e Simon. Poco prima del suo arrivo, i quattro ragazzi si introducono in un parco a tema e causano molti danni, solo che lo zio spende oltre diecimila dollari per risolvere la questione. Credendo di poter tornare almeno lunedì, il “pezzo grosso” si prepara per un breve soggiorno di qualche giorno nella fattoria con i ragazzi, solo per essere accolto da un serpente nel bagno e da animali a caso ovunque in casa. I disinibiti ragazzi mettono spesso alla prova la pazienza di Mike, guidando la sua vistosa Ferrari senza il suo permesso e conducendolo in mezzo a un lago alla ricerca di una rete cellulare.

In Nutcrackers le disavventure convincono Mike della necessità di trovare una casa adottiva per i suoi nipoti. Con l’avanzare del tempo nella fattoria, incontra Aloysius “Al” Wilmington, una figura di spicco della città che ha già espresso il desiderio di essere un genitore adottivo. Il dirigente porta i nipoti a casa di Al per una festa, sperando di fare colpo su di lui. I nipoti, però, hanno altri piani. Giocano con il golf cart del ricco signore, che si guida da solo fino alla piscina. Al chiede a Mike di lasciare la sua casa ai fastidiosi nipoti di quest’ultimo. Il dirigente incontra un altro potenziale genitore affidatario, ma decide di non affidarle i suoi nipoti quando viene a sapere che lei usa i bambini per guadagnare soldi dal governo locale.

Perché i fratelli Kicklighter fanno il balletto per strada?

Quando Mike esaurisce i potenziali genitori adottivi per occuparsi di Justice, Junior, Samuel e Simon, decide di organizzare una produzione di balletto per mostrare il talento dei ragazzi. Anche se il più grande inizialmente rifiuta la proposta, decide di essere il protagonista quando la sua cotta si unisce al cast. Mike sceglie come materiale di lavoro la rivisitazione di Junior de “Lo Schiaccianoci” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, chiamata “I baffi dello Schiaccianoci”. Tuttavia, poco prima dell’inizio della produzione, i quattro ragazzi escono dal Murphy Theatre e si esibiscono sulla strada, bloccando il traffico e con l’intera città di Wilmington come pubblico.

In Nutcrackers Justice, Junior, Samuel e Simon si esibiscono sulla strada dopo aver appreso le motivazioni di Mike dietro la produzione del balletto. Pensano che lo zio abbia fatto bollire il suo sudore e il suo sangue per organizzare lo spettacolo perché li ama e si preoccupa per loro. Vedono l’intera impresa come un impegno verso di loro e verso la loro nuova relazione. Dalla morte di Janet e Steve, i quattro ragazzi hanno trascorso giorni senza una persona che facesse piovere amore su di loro. Il periodo di stasi termina quando Mike sceglie il balletto di Junior per allestire una produzione, aiutandoli a riconnettersi con la forma di danza che la madre amava con tutto il cuore.

Gli sforzi di Mike hanno dato a Justice, Junior, Samuel e Simon l’opportunità di essere vicini a Janet attraverso il balletto. Tuttavia, quando scoprono che lo zio ha fatto tutto questo per darli via, credendo che il pubblico farà la fila per diventare i loro genitori adottivi e portarli via da lui, i ragazzi perdono la motivazione per esibirsi. Detto questo, non sono pronti a tagliare i ponti con la forma di danza che la madre ammirava. Decidono di esibirsi non per Mike ma per i loro genitori, scegliendo il luogo in cui i loro cari sono morti in un incidente. I quattro ragazzi desiderano rendere orgogliosi i loro defunti genitori con la loro esibizione, che li avvicina metafisicamente ai defunti.

Il finale di Nutcrackers: Perché Mike non torna a Chicago? Lascia il suo lavoro?

Nel corso del suo soggiorno in Ohio, Mike si affeziona ai suoi nipoti. Racconta loro storie per farli addormentare e aiuta Justice con i suoi problemi relazionali. Tuttavia, il legame che instaura con loro non diventa facilmente la sua priorità. Rimane impegnato nel suo lavoro a Chicago e nella scalata che può fare con una presentazione che deve disperatamente consegnare. Questo eccessivo impegno nella sua vita professionale e meccanica nella Città del Vento gli fa pensare di organizzare una gara d’appalto per dare via i suoi nipoti. Mike cambia idea quando assiste allo spettacolo di balletto di Justice, Junior, Samuel e Simon.

Al termine dello spettacolo, Justice pugnala Mike con una spada giocattolo per aver visto lui e i suoi fratelli come oggetti da mettere all’asta. Nello spirito del momento, si finge morto e si sdraia sulla strada. Questa partecipazione di pochi secondi allo spettacolo dei bambini lo aiuta a rendersi conto di quanto sia stato liberatorio il soggiorno con i nipoti. Mike pensa a se stesso mentre balla o passeggia per i vasti terreni agricoli, assaporando i momenti di felicità con i nipoti. Il suo pensiero va ai momenti in cui ha provato un senso di liberazione sul terreno della proprietà della sorella, lontano dalla vita meccanica e ristretta della città.

Dopo essere arrivato in Ohio, Mike è cambiato. Abbatte le catene psicologiche che limitano la sua mente e il suo corpo per provare un senso di libertà che non può sperimentare quando è a Chicago, sacrificando la sua vita per il lavoro. Quando è con i suoi nipoti, non sono i numeri e i calcoli a dettare il suo umore. Al contrario, può lasciare che la vita segua il suo corso con i suoi cari intorno a loro. Mike ha persino delle persone che si prendono cura di lui e gli vogliono bene, cosa che non accade nella Città del Vento. In un certo senso, la sua reinvenzione come uomo che scopre la libertà e la felicità lo fa rimanere in Ohio.

Anche se Nutcrackers termina prima di rivelare se Mike lascia il lavoro, ci sono abbastanza indizi per fare una deduzione. Scegliendo i suoi nipoti al posto della presentazione che avrebbe cambiato la sua carriera, egli chiarisce che dà la priorità alla prima. Un uomo del genere non ha motivo di aggrapparsi al suo lavoro. Inoltre, Carol potrebbe non essere particolarmente disposta a mantenere un dipendente che ha abbandonato lei e la sua azienda quando ne avevano più bisogno. Quando dice a Justice che sarà lì con lui quando si sveglierà la mattina dopo, non sta pensando alla sua presentazione o alla sua professione, che devono averlo motivato a lasciare il lavoro se non è già stato licenziato.

Mike resterà per sempre con i suoi nipoti? Verranno adottati?

Anche quando Mike decide di rimanere con Justice, Junior, Samuel e Simon, Nutcrackers non rivela per quanto tempo condividerà la sua vita con i nipoti. Dopo la produzione del balletto, decide di non cedere i ragazzi in una guerra di offerte, ma cosa succederà se una famiglia adatta si farà avanti per offrire una casa agli affascinanti bambini che hanno conquistato tutti i cuori di Wilmington? La durata della permanenza di Mike presso di loro potrebbe dipendere dalla portata della sua trasformazione. Anche se è un uomo cambiato, la vita nella fattoria è ancora impegnativa per lui.

Mike è una persona che non può vivere senza rete cellulare e internet. Inoltre, non ha esperienza di animali selvatici nel suo bagno o sul suo letto. Ma soprattutto, può essere solo lo zio dei fratelli Kicklighter piuttosto che la loro madre o il loro padre. Non può riempire quei panni, soprattutto dopo aver vissuto una vita senza il calore e il conforto dell’amore e della famiglia. Se si presenta una coppia con le qualifiche e le qualità sufficienti per diventare un padre e una madre eccellenti, Mike potrebbe dover separarsi dai suoi nipoti perché potrebbe essere la cosa giusta da fare.

La differenza è che Mike, a quanto pare, d’ora in poi non perseguirà più una coppia di questo tipo. Deve aver messo fine alla sua ricerca di case adottive o di famiglie che adottino i suoi nipoti. Come zio dei ragazzi, li ama abbastanza da prendersi cura di loro. Pertanto, non ha bisogno di aspettare che una famiglia si presenti all’improvviso per portare via i suoi nipoti. Inoltre, dal momento che Gretchen sta diventando una presenza costante nelle loro vite, potrebbe sentirsi sicuro di poter sostituire i genitori dei bambini con il suo aiuto. Non possiamo quindi escludere che Mike rimanga definitivamente con i nipoti.

Mike non vive con i nipoti per loro. Decide di condividere la sua vita con loro perché ha molto da imparare da loro. Nei primi giorni di permanenza, sperimenta l’amore e la felicità, il che chiarisce che li sceglie anche per il suo bene piuttosto che per un obbligo. Mike non ha motivo di porre fine a questa esperienza e di separarsi dai nipoti.

Mike e Gretchen finiscono insieme?

Con l’avanzare del soggiorno in Ohio, Mike e Gretchen stringono un legame affettuoso. I suoi sforzi per organizzare una produzione di balletto per i nipoti li avvicinano. Durante il periodo trascorso nella fattoria, lui apre il suo cuore solo a lei, mostrando come trovi conforto in lei. Tuttavia, il loro legame diventa fragile quando lei scopre le motivazioni di lui dietro la produzione. Tuttavia, i due rimangono parte integrante delle rispettive vite. La scena post credits Nutcrackers rivela che Gretchen è un’assidua frequentatrice della fattoria Kicklighter e, da quanto si apprende, Mike è riuscito a rientrare nelle sue grazie decidendo di non tornare a Chicago.

Come due persone che hanno a che fare con immense vulnerabilità, Mike e Gretchen sono perfetti l’uno per l’altra. Entrambi sono in grado di comprendere e accettare i difetti e i limiti dell’altro, il che spiega perché lei continui a passare il suo tempo con lui, anche dopo aver ascoltato i suoi insensibili sproloqui prima dello spettacolo di danza. Lei è abbastanza comprensiva da accettare che lui ami ancora i suoi nipoti, il che deve averlo convinto che lei è la partner ideale. Inoltre, i quattro figli potrebbero avere un ruolo importante nel far incontrare Mike e Gretchen. Durante la loro conversazione a teatro, lei gli fa capire che le persone che non possono avere figli propri possono vedere i quattro ragazzi solo come una benedizione.

Poiché Gretchen è molto emotiva al riguardo, può persino essere una di loro. Mentre Mike cerca di essere una figura paterna per i suoi nipoti, la sua presenza nelle loro vite come figura materna può avvicinarli. L’amore e la felicità che trovano tra i bambini possono spingerli a trascorrere più tempo insieme alla fattoria, aprendo forse la strada alla loro unione. Gretchen è una delle poche persone che trova del buono in Mike. Non sarà sorprendente se una scoperta così intima getterà le basi per la loro unione.