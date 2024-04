Harry Potter: Tom Felton offre un commovente consiglio al cast della serie reboot

Tom Felton, che ha interpretato Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, è recentemente stato intervistato da Collider e in quell’occasione ha fornito un prezioso e commovente consiglio a chi reciterà nell’annunciata serie reboot che adatterà per il piccolo schermo i sette libri scritti da J. K. Rowling. “Non sono sicuro di essere in grado di dare consigli a nessuno. Credo che l’attore di Lucius Malfoy, Jason Isaacs, sono abbastanza sicuro che uno dei suoi primi consigli sia stato: “Non accettare consigli da nessuno“.

“Direi solo di fare più foto e di cercare di rubare più oggetti di scena possibile. Scherzo sull’ultimo punto, ma scattate più foto che potete, perché quando ne trovo una che non vedo da tempo, mi ricorda quanto ci stavamo divertendo. Tenendo presente che all’epoca non avevamo telefoni con fotocamera o cose del genere, quindi è un po’ più facile adesso“. Ad oggi ancora non sono stati forniti aggiornamenti riguardo il casting della serie e c’è ovviamente molta attesa e curiosità riguardo chi andrà ad interpretare personaggi tanto iconici.

Considerando che la serie dovrebbe durare almeno sette stagioni, una per ogni libro, si rivelerà essere un progetto particolarmente impegnativo per tutti i coinvolti, portandoli a passare molto tempo insieme e sostanzialmente a crescere insieme. Praticamente ciò che è accaduto a Tom Felton e ai suoi colleghi di set, da Daniel Radcliffe a Emma Watson e Rupert Grint, fino a tutti gli altri. Il consiglio dato ora dall’attore è dunque molto prezioso, poiché chi reciterà nella serie avrà indubbiamente numerosi momenti importanti da immortalare e portare per sempre con sé.

LEGGI ANCHE: