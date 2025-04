House Of The Dragon: lo showrunner risponde alle critiche “deludenti” di George RR Martin per la seconda stagione

Ryan Condal, showrunner di House of the Dragon, risponde alle critiche di George R. R. Martin sulla seconda stagione. Basato sul romanzo Fire & Blood di Martin, il prequel di Game of Thrones della HBO è andato in onda per la prima volta nel 2022, raccontando la guerra tra due fazioni rivali della Casa Targaryen, conosciuta come la Danza dei Draghi. Sebbene le recensioni della seconda stagione di House of the Dragon siano state positive la scorsa estate, quando è stata presentata la seconda puntata, Martin ha condiviso un post sul blog, ora cancellato, dopo la conclusione della stagione, in cui ha criticato alcune scelte creative, in particolare la decisione di non includere il personaggio di Maelor.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, mentre inizia la produzione della terza stagione di House of the Dragon, Condal rivela che, sebbene non abbia visto il post sul blog di Martin prima che fosse cancellato, gli è stato detto. Lo showrunner definisce le critiche di Martin “deludenti”, rivelando che l’autore è stato coinvolto nelle prime fasi di adattamento di Fire & Blood in uno spettacolo. Condal difende anche le sue scelte creative nella seconda stagione, tuttavia, e rivela che il suo rapporto di lavoro con Martin si è deteriorato quando considerazioni pratiche hanno reso necessario modificare alcuni aspetti del materiale originale. Leggi il commento completo di Condal qui sotto:

“È stato deludente. Dirò semplicemente che sono un fan de Le cronache del ghiaccio e del fuoco da quasi 25 anni ormai, e lavorare allo show è stato davvero uno dei grandi privilegi non solo della mia carriera di scrittore, ma della mia vita di fan della fantascienza e del fantasy. George stesso è un monumento, un’icona letteraria oltre che un mio eroe personale, ed è stato molto influente nel farmi diventare uno scrittore.

È una storia incompleta e richiede un sacco di collegamenti e molta inventiva man mano che si procede. Dirò semplicemente che ho fatto ogni sforzo per includere George nel processo di adattamento. Davvero. Per anni e anni. E abbiamo davvero goduto di una collaborazione reciprocamente fruttuosa, pensavo davvero forte per molto tempo. Ma a un certo punto, mentre ci addentravamo sempre più in questa strada, lui non era più disposto a riconoscere le questioni pratiche in modo ragionevole.

“E penso che come showrunner, devo tenere il mio cappello da produttore pratico e il mio cappello da scrittore creativo, amante del materiale, allo stesso tempo. Alla fine dei conti, devo solo continuare a portare avanti non solo il processo di scrittura, ma anche le parti pratiche del processo per il bene della troupe, del cast e della HBO, perché questo è il mio lavoro. Quindi spero solo che George e io possiamo ritrovare quell’armonia un giorno. Ma questo è quello che ho da dire al riguardo”.

Cosa significa per House of the Dragon

Diversi momenti importanti di Fire & Blood erano molto attesi in House of the Dragon. La trama di Blood and Cheese, che vede due assassini irrompere nella Fortezza Rossa e uccidere brutalmente il giovane principe Jaehaerys, era sicuramente tra questi. Un aspetto cruciale del momento nel libro è l’inclusione del principe Maelor, il figlio più giovane di Helena. Quando gli assassini offrono a Helena la possibilità di scegliere quale dei suoi figli uccidere, lei sceglie Maelor, apparentemente perché è il più giovane e non capirà cosa sta succedendo. Quindi uccidono Jaehaerys, assicurandosi che Maelor sappia che sua madre voleva invece la sua morte.

Sebbene Martin abbia ammesso nel suo post che “ama ancora” l’episodio Sangue e formaggio, nonostante i cambiamenti, ha scritto che l’assenza di Maelor “ha indebolito la sequenza”. Martin ha anche riconosciuto le ragioni pratiche dell’assenza del personaggio e ha detto di aver messo da parte le sue preoccupazioni perché gli era stato assicurato che il personaggio sarebbe stato introdotto in seguito. Alla fine, tuttavia, è stato deciso che Maelor non apparisse affatto nello show a causa di vincoli temporali.

Martin ha illustrato le conseguenze di questa decisione nel suo blog, sottolineando che l‘inclusione di Maelor in Fire & Blood apre la strada a eventi più cruciali della storia, ovvero il suicidio di Helena e una tragica sequenza ambientata a Bitterbridge in cui Maelor muore. Leggi di seguito un estratto dal blog di Martin sulla decisione:

Maelor da solo non significa molto. È un bambino piccolo, non ha una battuta, non fa nulla di importante se non morire… ma dove, quando e come, questo sì che conta. Perdere Maelor ha indebolito la fine della sequenza di Sangue e formaggio, ma ci è anche costato la scena di Ponteamaro con tutto il suo orrore ed eroismo, ha indebolito la motivazione del suicidio di Helaena e questo a sua volta ha mandato migliaia di persone nelle strade e nei vicoli, urlando per chiedere giustizia per la loro regina “assassinata”. Niente di tutto ciò è essenziale, suppongo… ma tutto serve a uno scopo, tutto aiuta a legare insieme le linee della storia, in modo che una cosa segua l’altra in modo logico e convincente.

Cosa offriremo invece ai fan, una volta uccise queste farfalle? Non ne ho idea. Non ricordo che io e Ryan ne abbiamo mai discusso, quando mi disse che stavano facendo marcia indietro sul secondo figlio di Aegon. Lo stesso Maelor non è essenziale… ma se perderlo significa perdere anche Bitterbridge, il suicidio di Helaena e le rivolte, beh… è una perdita considerevole.